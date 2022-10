Un fost astronaut american care s-a aflat la comanda uneia dintre primele şi cele mai ambiţioase misiuni ale NASA a încetat din viaţă

James McDivitt, un fost astronaut american care s-a aflat la comanda uneia dintre primele şi cele mai ambiţioase misiuni ale NASA, a murit în somn, săptămâna trecută, la vârsta de 93 de ani, a anunţat agenţia spaţială americană într-un comunicat, informează marţi Reuters.

McDivitt, care a fost selectat pentru a doua promoţie de astronauţi ai NASA în 1962, a fost pilotul comandant al misiunii Gemini 4 a agenţiei spaţiale americane, în 1965, iar în 1969 s-a aflat la cârma Apollo 9, misiune ce a deschis drumul spre prima aselenizare cu echipaj uman.

Fostul astronaut şi pilot al U.S. Air Force a încetat din viaţă "în pace, în somn, înconjurat de familia şi de prietenii săi, la Tucson, în Arizona", a precizat NASA într-un comunicat.

Cele două misiuni ale lui McDivitt au fost esenţiale în ''cursa spaţială'' în cadrul Războiului Rece dintre Statele Unite şi Uniunea Sovietică, al cărei şir de succese timpurii repurtate în domeniul zborurilor spaţiale a stimulat Washington-ul să ţintească realizări rivale, precum Apollo 11, prima misiune în care omul a păşit pe Lună, în iulie 1969.

A patra misiune din cadrul Proiectului Gemini, un precursor al programului Apollo al NASA, a marcat primul zbor al lui McDivitt în spaţiu. În timpul acelui zbor spaţial de patru zile, el a supravegheat prima activitate extravehiculară în spaţiu efectuată de un astronaut american, în timpul căreia colegul său Ed White a părăsit nava spaţială în care se aflau şi a plutit în spaţiu legat cu un cordon.

McDivitt s-a alăturat mai târziu unui grup format din doi astronauţi în calitate de comandant al misiunii Apollo 9, un prim zbor de test cu importanţă crucială pentru modulul selenar al NASA ce avea să aselenizeze ulterior cu astronauţii Neil Armstrong şi Buzz Aldrin, în timpul misiunii Apollo 11.

"Apollo 9 a fost misiunea supremă mult visată a unui pilot de teste: Jim McDivitt şi echipa sa au testat numeroase sisteme cu rol fundamental pentru misiunile ulterioare pe Lună, făcându-le pe acestea - şi aselenizarea - posibile", a scris pe Twitter Luca Parmitano, un astronaut italian de la Agenţia Spaţială Europeană (ESA).

