Un fost imam al Pragăi, inculpat pentru terorism

Un fost imam din Praga a fost inculpat pentru terorism şi riscă 15 ani de închisoare, a anunţat miercuri un tribunal local din capitala cehă, potrivit AFP.

''Pot confirma că am primit inculparea decisă de şeful Parchetului din Praga'', a declarat Marketa Puci, purtătoare de cuvânt a tribunalului municipal din capitala Cehiei.Potrivit media cehe, Samer Shehadeh este urmărit în justiţie pentru participare la un grup terorist şi pentru susţinerea, promovarea şi finanţarea activităţilor teroriste.Shehadeh este în detenţie de un an, în timp ce fratele şi cumnata sa, inculpaţi pentru aceleaşi fapte, sunt încă în libertate.Născut la Praga, bărbatul de origine palestiniană a studiat în Arabia Saudită şi a obţinut postul de imam la moscheea din Praga, dar l-a părăsit în urmă cu cinci ani pentru a merge să trăiască în Slovacia.Ulterior, el a revenit la Praga, dar a părăsit Republica Cehă în 2016 cu fratele său şi soţia acestuia, pe care i-a ajutat să se alăture unei grupări afiliate reţelei Al-Qaida în Siria.Poliţia cehă a început să se intereseze despre Samer Shehadeh în acelaşi an, bănuind că acesta incita la radicalizare. El le-a cerut musulmanilor cehi să nu participe la o slujbă creştină contra terorismului, în august 2016.Conform presei cehe, el a fost arestat în Iordania şi apoi trimis la Praga