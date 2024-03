Un fost șef din Poliție nu a raportat furtul cardului soției sale, deoarece 'hoțul a cheltuit mai puțin decât ea'

Un parlamentar și fost șef de poliție, chiar președintele Asociației comisarilor de poliție, a declarat în timpul unei ședințe parlamentare că nu a reclamat furtul cardului de credit al soției, deoarece hoțul a cheltuit mai puțin decât ea.

Afirmația făcută de fostul polițist în Camera Lorzilor (n.r. camera superioară a Parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord) potrivit căruia nu a reclamat furtul cardului de credit al soției, deoarece hoțul a cheltuit mai puțin decât ea a stârnit hohote de râs.

Lordul Mackenzie of Framwellgate a povestit al un moment dat: "Soției mele, într-una dintre rarele sale vizite la Londra, i-a fost furat cardul de credit. Iar eu am monitorizat utilizarea cardului și trebuie să spun că nu am raportat la poliție, deoarece hoțul cheltuia mai puțin decât ea", moment în care colegii din întreaga Cameră au izbucnit în râs la comentariul său.

"Cred că, în aceste circumstanțe, ar trebui întotdeauna să se raporteze aceste probleme la poliție", i-a răspuns Ministrul Trezoreriei, baroneasa Vere de Norbiton, potrivit The Independent.

Lordul Mackenzie este un fost comisar șef în Durham (un district ne-metropolitan situat în Regatul Unit, reședința comitatului County Durham, regiunea Nord-Est, Anglia) și a fost, de asemenea, președintele Asociației comisarilor de poliție timp de trei ani.