Un medic nutriționist sparge toate barierele: 'Celor care își doresc să slăbească în mod sănătos și estetic le urez mai degrabă... poftă bună'

Doctorul nutriționist Vlad Roșca spune că pare un paradox, dar atunci când vrem să pierdem în greutate trebuie să începem ziua cu mâncare, deoarece ne ajută să pierdem grăsime, nu masă musculară.

Medicul a precizat că mâncarea este cea care ne ajuta să pierdem în greutate într-un mod estetic

„Mâncatul este soluția slăbitului. Infometarea este pentru pierdere în greutate la nivel general, însă deloc benefic. Atunci când ne dorim să scăpăm de kilogramele în plus, ne gândim la cele în plus, nu la cele totale. Întotdeauna kilogramele în plus sunt grăsime. Așadar pentru a pierde grăsimea în exces este necesar să păstrăm, să protejam musculatura determinand corpul să consume grăsime. Acest lucru se face mâncând”, spune medicul nutriționist arădean Vlad Roșca pentru adevarul.ro.

Acesta afirmă că la polul opus, privându-ne de hrană, corpul va utiliza mai multă masă musculara decât grăsime.

Corpul nostru cunoaște instinctul de supraviețuire, care „îi va spune” să consume musculatură căci fără ea poate trăi, dar să protejeze grăsimea cât de mult poate, căci e o resursă.

Medicul specifică că un procentaj de grăsime corporală este normal și sănătos

„În acest articol vorbim de surplus și de disconfort. Dieta potrivită și construită individualizat ajută oamenii să piarda grăsime în proporție de 95% și numai o cantitate mică de musculatură. În schimb, înfometarea sau o dietă nepotrivită poate să determine o pierdere musculară mai mare decât procentajul de grăsime. Din toată această ecuație rezultă faptul că vom pierde în greutate, dar procentul de grăsime nu va fi modificat semnificativ, iar acest lucru este dezastruos”, mai spune Vlad Roșca.

Acesta recomandă o dietă personalizată cu patru mese pe zi: „din practica clinică am observat cele mai bune pierderi în greutate cu acest principiu. Așadar, celor care își doresc să slăbească în mod sănătos și estetic le urez mai degrabă... poftă bună”.