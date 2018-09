Un nou scandal BUBUIE în curtea lui Liviu Dragnea: Victor Ponta aprinde un fitil periculos pentru liderul PSD

Un nou scandal bubuie în curtea lui Liviu Dragnea, iar cel care a aprins fitilul este fostul premier Victor Ponta. Într-o postare pe pagina personală de Facebook, Ponta sugerează faptul că Liviu Dragnea s-ar afla în spatele TelDrum și Farmavet. Dacă despre TelDrum s-au scris foarte multe, Farmavet este o companie nou intrată în poză, dar una extrem de importantă în aceste zile.

Farmavet este firma care asigură dezinfectanții pentru pesta porcină, iar legăturile patronului cu familia Dragnea sunt mai mult decât strânse. Sorin Paul Stănescu este nașul de cununie al lui Valentin Dragnea, cel care deține la rândul său o fermă de porci și despre care presa a relatat faptul că a știut din timp despre criza peste porcine având timp să își pună în ordine crescătoria.

De asemenea, Paul Sorin Stănescu este fostul partener de afaceri al lui Geronimo Brănescu, șeful ANSVSA, adică omul care se ocupă, în principal, de gestionarea crizei privind pesta porcină.

Dar Victor Ponta sugerează altceva. Așa cum s-a spus în nenumărate rânduri și așa cum anchetează și cei de la DNA, Liviu Dragnea s-ar putea afla în spatele companiei TelDrum. Ori, Victor Ponta sugerează că Liviu Dragnea ar avea interese și în spatele companiei Farmavet.

”Adevarul este ca Liviu Dragnea lupta doar ca sa isi ascunda banii de la Teldrum si Farmavet , sa scape de raspundere penala si sa isi promoveze propriul interes !!!

Romania, resursele sale naturale, Parlamentul, Guvernul sau PSD sunt simple instrumente pentru propasirea lui Dragnea si a familiei sale!”, scrie Victor Ponta.

Controversatul Sorin Paul Stănescu, nașul lui Dragnea jr. și un aboonat la contractele cu statul

„SORIN PAUL STANESCU ESTE UN PERSONAJ CARE A SCAPAT DIN MAI MULTE DOSARE DNA, DESI PROBELE PAREAU SA-L INCRIMINEZE. INTR-UN CAZ CELEBRU, CEL AL PRIVATIZARII INSTITUTULUI PASTEUR, DNA REFUZA CHIAR SA OFERE ORICE FEL DE INFORMATII PUBLICE. CONSECINTA NEIMPLICARII PROCURORILOR ANTICORUPTIE IN CAZURILE IN CARE APARE STANESCU ESTE CA ACESTA A REUSIT SA INCHEIE MAI MULTE AFACERI IMOBILIARE DE SUCCES IN DAUNA MAI MULTOR INSTITUTII DE STAT”, SE AFIRMA INTR-O AMPLA ANCHETA PUBLICATA DE CENTRUL ROMAN PENTRU JURNALISM DE INVESTIGATIE (CRJI) PRIVIND AFACERILE LUI PAUL SORIN STANESCU.

Stanescu are legaturi stranse si cu serviciile de informatii. Conform anchetei publicata de CRJI, sotia generalului SRI Adrian Ciocirlan, numit in 2016 adjunct al directorului Serviciului Roman de Informatii, a fost/este angajata la una dintre firmele lui Stanescu, Farmavet, arată Bugetul.

Paul Sorin Stanescu a fost implicat chiar si in organizarea unei partide de vanatoare la Giurgiu pentru fiul lui Donald Trump, presedintele SUA.

„Sorin Paul Stanescu impreuna cu fiica sa, Alexandra Cristina Rosu, patroneaza firma Danubius Hunters. Site-ul cu numele companiei (danubiushunters.com) a fost inregistrat de un anume Adrian Codreanu, care lucreaza la departamentul IT al firmei Farmavet, societate aflata in portofoliul familiei Stanescu. De pe site aflam ca detine un domeniu privat de vanatoare in localitatea Singureni, din judetul Giurgiu, care se intinde pana in localitatea Calugareni. ‘Vanatoarea in Romania poate fi organizata la cerere pentru vanatori autorizati sau membri ai cluburilor de vanatoare din intreaga lume in conformitate cu legea romana’, se mentioneaza pe site. Pe 5 mai 2017, primarul municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu, anunta intr-o conferinta de presa ca Donald Trump jr., fiul cel mare al presedintelui Statelor Unite ale Americii Donald Trump, vaneaza pe un fond privat din localitea Singureni”, se mai afirma in acheta jurnalistilor de la CRJI.