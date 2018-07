O primărie a redus toate salariile cu 20 la sută

Angajaţii Primăriei Bălești, din județul Gorj, primesc salarii mai mici cu 20 la sută. Decizia a fost luată de primarul din localitate, cu acordul salariaților, în condiţiile în care nu mai sunt bani pentru continuarea investiţiilor din localitate, informează mediafax.

Toți cei 50 de angajați ai Primăriei Bălești primesc salarii mai mici cu 20%, după ce conducerea instituției a anunțat că nu mai sunt bani pentru cofinanţarea proiectelor privind investițiile în localitate.

Angajaţii au semnat că sunt de acord cu această măsură, sperând să recupereze diferența la rectificarea bugetară promisă de Guvern în luna iulie.

"Am luat această măsură tocmai pentru a nu ne bloca. În urmă cu două luni am luat o decizie, împreună cu ceilalți din conducere, să diminuăm salariile, cu acordul angajaților, cu 20%. Am făcut acest lucru pentru a ne continua în perfectă stare proiectele pe care le avem de implementat la nivelul comunei, pe partea de cofinanțare. Toți angajații au fost de acord. Așteptăm rectificarea bugetară, se pot recupera banii pe parcurs. S-au majorat salariile și acum trebuie să asigurăm sursa de finanțare", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Mădălin Ungureanu, primarul comunei Bălești.

Lunar, primăria are nevoie de peste 200.000 de lei pentru plata salariilor.

"Propunerea a venit ca o necesitate de a funcționa primăria. Mă afectează undeva la peste 800 de lei, personal", a precizat Spiridon Nicolescu, unul dintre angajați.

Măsura de reducere a salariilor cu 20% a fost luată și în cazul primarului. În total, până acum au fost economisiţi de la fondul de salarii aproximativ 50.000 de lei, din care va fi achitat procentul de cofinanţare la lucrările la canalizare şi la o grădiniţă.