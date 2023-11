Un psiholog cunoscut se laudă că a slăbit peste 100 kg: 'Nu am nevoie de mâncare'

Psihologul Radu Leca a reușit să slăbească 100 de kg.

„Am avut de ales între a muri având sângele foarte gros, ca marmelada, și de a renaște fără mâncare. La mine problema a fost cantitatea de mâncare pe care eu o înghițeam compulsiv ”, a explicat psihologul, la DCNews.ro.

El susține că a urmat o intervenție riscantă, iar ulterior a reușit să scape de aproape 105 kg. De la 167 kg, cântarul arată acum 63 kg, după ce, timp de o jumătate de an, a mâncat o cantitate infimă de mâncare pe zi.

„Primele șase luni de zile am mâncat 50 g de mâncare solidă în fiecare zi. (...) M-am înfometat, am băut apă multă și am făcut foamea. Ulterior, am descoperit că nu am nevoie de mâncare, nici ca să trăiesc în opulența dopaminei ce apărea din cantitățile mari de mâncare consumată, nici să am senzația de bine", a spus Radu Leca. Psihologul este încă foarte prudent cu ceea ce mănâncă.

A trecut la 100g de mâncare pe zi, iar potrivit mărturisirilor sale, meniul este format dintr-un baton proteic de 60g, un fruct sau o legumă, iar în rest, apă.