Ungaria reacționează dur după decizia Parlamentului European: 'De ce să nu votăm că Pământul este plat?'

Purtătorul de cuvânt al guvernului ungar, Zoltan Kovacs, atacă decizia de aseară a Parlamentului European potrivit căreia țara sa nu este o democrație, ci o "autocrație aleasă" care aduce atingere valorilor Uniunii Europene.

„De ce să nu votăm că Pământul este plat?", a scris el pe Twitter cu sarcasm.

„Parlamentul a votat, de asemenea, că bărbații pot da naștere".

El a adăugat că "indiferent de ce spune Parlamentul European, vom pune întotdeauna Ungaria pe primul loc".

