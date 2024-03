Unic în România. Find your greatness – program gratuit pentru o comunitate sănătoasă

Unic în România, programul „Find your greatness” oferă gratuit comunității șansa de a adopta un stil de viață sănătos, axându-se pe echilibrul dintre minte, corp și spirit. Mulți antrenori susțin că în fiecare persoană există un atlet, așteptând să fie descoperit, dacă sunt prezente voința, interesul și suportul profesional necesar. Acum, zeci de locuitori din Timișoara și Arad au oportunitatea de a pierde kilogramele în plus și de a redescoperi acest echilibru, prin intermediul unui program de antrenamente personale asistate de specialiști în nutriție și psihologie, o inițiativă fără precedent în România.

Serviciile sunt oferite gratuit

„Find your greatness”, un program unic în România, vine în sprijinul comunității cu un program gratuit de antrenamente cu trainer personal, supervizate de un medic nutriționist și de psiholog, pentru a-i ajuta pe cei care vor cu adevărat „să își găsească măreția” și să scoată la suprafață tot ce au mai bun. Desfășurat până acum la Timișoara, programul s-a extins anul acesta și în Arad.

„Demersul nostru are în vedere promovarea sănătății prin sport și o alimentație echilibrată, frumusețea unui corp îngrijit fiind un bonus, nu un obiectiv. Acest program este o contribuție pentru comunitatea timișoreană și arădeană. Am văzut de prea multe ori cum sunt judecați oamenii cu probleme de greutate dar nimeni nu îi ajută concret. Noi vom demonstra că se poate realiza o schimbare în stilul de viață indiferent de cât de mare e numărul de kilograme în plus, că nu e în regulă să trăiești cu dureri de spate, cu picioare umflate și cu o inimă slăbită”, arată Cosmin Șorban, inițiatorul acestui program.

„Find your greatness” este un program holistic oferit gratuit celor care își doresc cu adevărat o schimbare, menit să le transforme participanților viețile. Ediția din acest an include 3 luni (martie – iunie) de antrenamente personalizate cu traineri cu expertiză din echipa Smartfit, consiliere psihologică pe toată perioada desfășurării evenimentului, consiliere nutrițională cu un medic specialist și workshop-uri dedicate.

„Scopul programului „Find your greatness” este de a inspira participanții să își depășească barierele personale, să adopte obiceiuri de viață sănătoase și să redescopere un echilibru între minte, corp și spirit”, transmit organizatorii.

Programul se adresează deopotrivă femeilor și bărbaților cu surplus de greutate corporală care, astfel, au șansa de a pierde din kilogramele suplimentare, devenind mai sănătoși. Accentul în cadrul programului „Find your greatness” este pus pe schimbarea modului de viață și pe deprinderea unor cunoștințe de alimentație și viață sănătoase, prin intermediul specialiștilor. Așa cum știți, mișcarea este esențială pentru un corp sănătos, iar reducerea greutății corporale, pentru rezultate reale, de durată, nu se realizează prin cure de slăbire drastice, ci prin schimbarea alimentației.

Selectarea participanților s-a făcut printr-un proces atent, unde candidații și-au exprimat dorința de schimbare și au împărtășit detalii privind starea lor de sănătate actuală, condiția fizică și provocările psihologice cu care de confruntă. Ca atare, această inițiativă nu este doar un simplu eveniment, ci o călătorie de auto descoperire și îmbunătățire, fără elementul competitiv.

Evenimentul „Find your greatness” întărește angajamentul Smartfit față de îmbunătățirea continuă a calității vieții comunității locale și promovarea unui stil de viață sănătos, activ și echilibrat.

Smartfit reprezintă excelența în fitness și bunăstare, având o istorie de peste 12 ani în crearea unei comunități dinamice, motivate și sănătoase în Timișoara și Arad, prin intermediul unor evenimente inovatoare, programe personalizate și o echipă de profesioniști dedicați.

Pentru mai multe informații despre eveniment și cum puteți participa sau susține această cauză, vă invităm să ne contactați la adresa de email alexavlad@smartfitstudio.ro