Uniqa Asigurări se pregăteşte să iasă de pe segmentul RCA printr-o iniţiativă depusă în cadrul autorităţilor de retragere a licenţei RCA, a spus Valentin Coroiu, vicepreşedinte al Uniqa Asigurări, în cadrul conferinţei Patronatului Român al Brokerilor de Asigurare-Reasigurare (PRBAR), informează Mediafax.

“Uniqa vine dintr-o poziţie în momentul de faţă, cu o cotă de 0,5% din piaţa RCA, strategie implementată din 2015, care datorită unor situaţii cu pierderi nadorite, am gasit o strategie nouă, aceea de a promova segmentele non-auto, life si zona de Casco. Această călătorie a fost una complicată. Noi am venit dintr-o poziţie cu o pondere de 80% a asigurărilor RCA. Acel 0,5% din share-ul de piaţă RCA se traduce într-un share de 5% în portofoliu. Rezultatul negativ înregistrat constat în această perioadă este singurul lucru pe care nu am putut să îl modificăm. Doar valoarea absolută am putut sa o modificăm. Conform discutiilor cu managementul companiei, am analizat oportunităţile pe care le avem privind călătoria noastră pe această piaţă, şi în principiu limitarea unei zone care ne aduce pierderi. În momentul de faţă avem o iniţiativă prin care am depus autorităţilor retragerea licenţei de RCA. Astfel, nu vrem să mai fim prezenţI pe acest segment, dar vom fi pe restul segmentelor”, a explicat Valentin Coroiu.

Uniqa România, parte a grupului austriac Uniqa, perezentă pe piaţa locală prin intermediul a două companii, Uniqa Asigurări şi Uniqa Asigurări de Viaţă, îşi menţine strategia de a reduce cota de piaţă pe segmentul RCA, ajungând la 0,58% în prezent, comparativ cu 4,91% în 2016, au mai spus reprezentanţii Uniqa pentru ZF.

“Aşa cum am comunicat în mod constant, încă din 2016, Uniqa a urmărit cu consecvenţă obiectivul de diminuare a impactului asigurărilor RCA la nivelul portofoliului. Compania a aplicat permanent măsuri pentru a reduce cota de piaţă pe segmentul RCA, aceasta ajungând, în prezent, la doar 0,58%, faşă de 4,91% în 2016. Astfel, la momentul actual, Uniqa nu mai are o prezenţă relevantă pe segmentul RCA”, susţin reprezentanţii Uniqa.

De asmenea, Uniqa Group îşi menţine strategia de dezvoltare în România, iar planurile viitoare includ şi o generaţie nouă de produse şi servicii în zona asigurărilor de garanţii şi sănătate de grup.

“Asigurările de locuinţă şi IMM rămân un punct central al dezvoltării noastre, fiind principalele motoare de creştere profitabilă pentru companie. Totodata, lucrăm la o nouă generaţie de produse şi servicii în zona asigurărilor de garanţii şi sănătate de grup. Ne propunem o creştere durabilă şi în domeniul asigurărilor de viaţă, atât prin intermediul partenerilor bancari, cât şi prin celelalte canele de distribuţie. Nu în ultimul rând, acordăm o atenţie deosebită dezvoltării soluţiilor corporate şi programelor inovatoare în zona Affinity”, susţin reprezentanţii Uniqa.