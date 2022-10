Unul dintre cei mai bogați ruși a anunțat că a renunțat la cetățenia rusă

Omul de afaceri și investitor rus și proprietar al fondului de investiții DST Global, Yuri Milner, a declarat pe pagina sa de Twitter că a renunțat la cetățenia rusă. Un reprezentant al omului de afaceri a confirmat această informație pentru Forbes.

Potrivit lui Milner, el și familia sa au părăsit Rusia în 2014. "În această vară am finalizat oficial procesul de renunțare la cetățenia rusă", a scris omul de afaceri.

Milner a ocupat anul acesta locul 15 în clasamentul Forbes pentru ruși, averea sa fiind estimată la 7,3 miliarde de dolari.

My family and I left Russia for good in 2014, after the Russian annexation of Crimea. And this summer, we officially completed the process of renouncing our Russian citizenship.