Unul dintre civilii uciși în Bucea este rudă cu Alexei Navalnîi

Unul dintre locuitorii din Bucea ucişi de armata rusă este o rudă îndepărtată a opozantului Kremlinului Alexei Navalnîi, transmite Nexta.

Ilia Navalnîi a fost găsit mort prin împuşcare într-o groapă comună, alături de alte sute de victime.

Nexta postează şi o imagine cu permisul de conducere al bărbatului ucis de ruşi.

Ilya Navalny, a resident of the town of #Bucha, #Kyiv region, who was found shot to death in a mass grave among hundreds of other victims, was a distant relative of #Russian opposition politician Alexey Navalny. pic.twitter.com/VWXqw2c7ns