Ureterohidronefroză bilaterală rezolvată prin ureteroscopie flexibilă și litotriție laser la Spitalul Clinic SANADOR

Litiaza renală și ureterală (calculii formați în rinichi sau ureter) poate duce, în timp, în absența tratamentului corespunzător, la probleme grave de sănătate.

Un caz grav cu complicații ale litiazei reno-ureterale a fost rezolvat recent, la Spitalul Clinic SANADOR, de o echipă medicală condusă de Conf. Dr. Marcian Manu (foto), medic primar Urologie. Aceștia au tratat cu ajutorul ureteroscopiei flexibile și litotriției laser un pacient cu ureterohidronefroză bilaterală, gradul III, care îi punea viața în pericol.

Constantin V., în vârstă de 74 de ani, se știa de mulți ani cu litiază renală și ureterală, dar trata fiecare episod dureros doar cu ajutorul medicamentelor, în special calmante și antiinflamatoare, refuzând să apeleze și la alte metode de tratament. Decizia s-a schimbat însă atunci când simptomele au devenit insuportabile, iar starea sa s-a agravat foarte mult.

„Ultima mea criză de rinichi nu putea fi ameliorată cu nimic. Durerile erau foarte mari și, deși consumam lichide suficiente, urinarea întârzia să apară. În plus, am observat fluctuații de greutate foarte mari, eu având obiceiul de a mă cântări zilnic. Primul gând a fost că am un blocaj renal, așa că am programat urgent un consult urologic. Când am ajuns la SANADOR, eram deja într-un stadiu critic. În urma investigațiilor și a analizelor efectuate, Conf. Dr. Marcian Manu, care mi-a preluat cazul, m-a internat de urgență pentru ureterohidronefroză bilaterală, gradul III. Corpul meu a încercat eliminarea unor calculi, care au rămas blocați pe uretere, blocând urinarea și agravând-mi starea de sănătate.”

Pacientul a fost supus de urgență unei proceduri de ureteroscopie flexibilă, indicată atunci când se suspectează o obstrucție urinară. Calculii identificați în urma procedurii au fost eliminați prin extragere, iar pentru un calcul de pe ureterul drept a fost utilizată litotriția laser.

„Îmi exprim mulțumirea și recunoștința pentru încrederea pe care Conf. Dr. Manu mi-a insuflat-o. Mi-a explicat meticulos etapele intervenției, dând dovadă de profesionalism, dăruire și promptitudine. Intervenția a decurs bine și analizele sunt deja mai bune, iar aceasta se datorează domnului conferențiar și echipei medicale pe care acesta o coordonează. Pot spune că sunt un producător de pietre veritabil. Acum am înțeles cât de important este să te adresezi specialiștilor la timp. Mii de mulțumiri domnului Conf. Dr. Marcian Manu, mi-a salvat viața. Aici, la SANADOR, am simțit siguranță, respect și empatie față de pacient.”

