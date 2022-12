Urmează sesizări penale pe numele lui Trump? Decizia comisiei parlamentare care anchetează atacul de la Capitoliul SUA

Comitetul special al Camerei Reprezentanților care investighează atacul din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliul SUA a decis să facă sesizări penale către Departamentul de Justiție, a declarat marți presei președintele comisiei, reprezentantul Bennie Thompson, potrivit CNN.

Thompson, un democrat din Mississippi, a precizat că comisia nu a restrâns sfera persoanelor față de care s-ar putea face sesizări.

Întrebat dacă Thompson crede că vreun martor a comis sperjur, el a spus: "asta face parte din discuție".

Atunci când comisia va face sesizări, Thompson a spus că va fi un document separat de raportul final al comisiei care va fi trimis la Departamentul de Justiție.

Comisia, care a refuzat să comenteze afirmațiile lui Thompson, este așteptată să se reunească în cursul zilei de marți.

O subcomisie de membri a fost însărcinată să ofere opțiuni comisiei complete cu privire la modul de prezentare a dovezilor privind posibila obstrucționare, posibilul sperjur și posibila manipulare a martorilor, precum și posibile sesizări penale către Departamentul de Justiție, potrivit mai multor surse familiare cu activitatea comisiei.

Reprezentanții democrați. Jamie Raskin, Adam Schiff și Zoe Lofgren și reprezentanta republicană Liz Cheney, vicepreședinta comisiei, toți avocați de formație, alcătuiesc această subcomisie.

Decizia de a emite sau nu sesizări penale a planat asupra comisiei. Membrii comisiei au fost de acord în mare măsură că fostul președinte Donald Trump și unii dintre cei mai apropiați aliați ai săi au comis o infracțiune atunci când au promovat o conspirație pentru a împiedica transferul pașnic de putere, așa cum au prezentat în cadrul audierilor. Dar ei au fost mult timp divizați cu privire la ce să facă în această privință, inclusiv dacă să facă o sesizare penală a lui Trump către Departamentul de Justiție.

În trecut, întrebarea a dus la o dezbatere viguroasă, uneori controversată, între membrii comisiei, au declarat sursele. Cei care au spus anterior că sesizările penale nu sunt necesare pentru a încheia investigația comisiei spun că aceasta nu are puteri de urmărire penală și că Departamentul de Justiție nu are nevoie de Congres pentru a investiga infracțiuni, deoarece are propriile sale anchete penale privind atacul de la Capitoliu, care sunt în curs de desfășurare.

Cu toate acestea, ideea unei sesizări penale pe numele lui Trump, chiar dacă are un caracter complet simbolic, a planat ca o umbră asupra comisiei încă de la înființarea acesteia, iar mulți membri au considerat că este o măsură necesară pentru a-și finaliza activitatea.