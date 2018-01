USR începe anul în forță: Fostă jurnalistă cunoscută, noua șefă a comunicării Uniunii

Uniunea Salvați Românie (USR) se pregătește de un 2018 în forță, cel puțin în privința comunicării publice. Partidul anunță că fosta jurnalistă Adriana Stoian este noul director de comunicare al USR.

„Anul nou a venit cu oameni noi în echipa USR. Din luna ianuarie ni se va alătura Adriana Stoian, noul director de comunicare al partidului Uniunea Salvați România. Adriana Stoian are aproape 20 de ani de presă de știri, a început cu Prima TV, a continuat la Money Channel și Realitatea TV, iar în ultimii 4 ani s-a ocupat de proiectul online Adevarul LIVE, ca producător general, moderator și responsabil dezvoltare web TV, în special pe subiecte politice”, precizează pagina oficială de Facebook a USR.

„2018 va fi și mai greu decât anul ăsta. Va fi un an plin de conflicte, în care va fi nevoie să fim iar împreună, mai mulți chiar decât am fost în 2017. Pentru că niciodată după ‘89 democrația noastră n-a fost pusă la asemenea încercări și n-a avut atâta nevoie să fie apărată. E, cum am mai spus, aproape 1947 și e nevoie de noi așa cum n-am fost atunci: uniți și împreună. Și mi-am propus să vă conving că putem. Că avem soluții și construim alternativa. Fiindcă nu e suficient să ieșim în stradă sau să scriem pe Facebook ori pe bloguri.

De aceea, 2018 mă găsește lângă oamenii din USR, ca responsabil cu Comunicarea partidului. Dan Barna, președintele partidului, cât și toți cei pe care noi i-am trimis în Parlament să ne reprezinte sunt comunicatori, inventivi, inteligenți și luptători, după cum i-ați văzut în ultimele zile.

Le mulțumesc celor din USR că mi-au oferit această oportunitate, pentru că nu m-aș fi văzut lângă un alt partid parlamentar. Iar vouă, cei care mă urmăriți aici, vă promit că și din această poziție voi fi la fel de echilibrată și responsabilă ca și până acum și fidelă acelorași principii.

Vă doresc un an plin de bucurii și provocări și odihnă multă zilele astea, că apoi avem treabă!

La mulți ani!”, scrie și Adriana Stoian, noua șefă a comunicării USR, pe pagina sa de Facebook.