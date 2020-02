Vânzările lui Eminem au explodat după prestașia de la decernarea premiilor Oscar

Prestația lui Eminem de la gala premiilor Oscar, care a avut loc duminică, a generat vânzări importante în Statele Unite pentru piesa „Lose Yourself”, dar şi pentru întreg catalogul artistului, notează news.ro.

Duminică, piesa „Lose Yourself” - premiată cu Oscar în 2003 - a înregistrat 4.000 de descărcări în Statele Unite, cu 1.894% mai mult decât în ziua anterioară.

În total, catalogul muzical al lui Eminem a înregistrat 7.000 de descărcări duminică, cu 307% mai mult faţă de sâmbătă, când, potrivit Nielsen Music, a fost descărcat de 2.000 de ori.

„Lose Yourself”, compusă de Eminem, Jeff Bass şi Luis Resto şi inclusă pe coloana sonoră a filmului „8 Mile”, a câştigat trofeul Oscar pentru „cel mai bun cântec original”. Eminem şi Bass nu au fost prezenţi la gală pentru a-şi primi premiul. După reprezentaţia de duminică, Eminem a scris pe Twitter: „Îmi pare rău că mi-a luat 18 ani să ajung aici”.

Toate cele cinci cântece nominalizate la ediţia de anul acesta a Oscarurilor au înregistrat creşteri de vânzări după ce au fost prezentate în timpul galei. Combinat, cele cinci („I Can’t Let You Throw Yourself Away”, „I’m Standing With You", „Into the Unknown", „Love Me Again" şi „Stand Up") au generat duminică 5.000 de descărcări, cu 423% mai mult decât în ziua anterioară.

Piesa care a cunoscut cel mai mare succes online nu a fost câştigătoarea Oscarului - „Love Me Again" a lui Elton John şi Bernie Taupin -, ci „Stand Up” a Cynthiei Erivo, care a fost vândută în 2.000 de exemplare, o creştere cu 1.043% faţă de sâmbătă.

O creştere a numărului de descărcări a fost înregistrată şi în cazul pieselor „Yesterday” (The Beatles), care a fost interpetată la gală de Billie Eilish, „Come Alive (The War of the Roses)”, „Won’t You Be My Neighbor” şi „I’m Still Standing” - medley interpetat de Janelle Monae şi Billy Porter. Vânzarea în cazul lor a crescut în medie cu 123%.

În total, piesele analizate au fost vândute duminică în 10.000 de descărcări, cu 654% mai mult decât sâmbătă.