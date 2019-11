Variantele jazz ale compozițiilor lui Enescu în Franţa, Belgia, Olanda şi Anglia

Alex Simu Quintet va prezenta "Suita nr.1 pentru orchestră în Do major, op.9", de George Enescu, în cadrul turneului "Alex Simu’s Echoes of Enescu", care va debuta la Podium JIN din Nijmegen, Olanda, pe 20 noiembrie şi se va încheia pe 6 decembrie, la St James' Church Sussex Gardens, din Londra.

Suitele simfonice ale lui Enescu sunt rar interpretate de orchestre europene. "Echoes of Enescu" este o veritabilă invitaţie la (re)descoperirea acestor capodopere uitate. Această deconstrucţie modernistă va seduce atât amatorii de jazz, cât şi pe cei de muzică clasică.

Cele şase concerte susţinute în turneu de Alex Simu Quintet vor avea loc în Franţa, Belgia, Olanda şi Anglia.

Cvintetul este format din: Alex Simu - clarinet şi orchestraţie; Franz Von Chossy - pian; George Dumitriu - violă, chitară; Mattia Magatelli - contrabas; Kristijan Krajncan - violoncel, percuţie.

Folosind tehnici din limbajul jazz-ului de cameră, din muzica microtonală, din muzica improvizată şi limbajul orchestraţiei de jazz modern, alături de tehnici din muzica asiatică (ce se regăsesc de altfel în opera enesciană), clarinetistul Alex Simu reorchestrează opera legendarului compozitor român George Enescu într-o simbioză interesantă a jazz-ului cu muzica clasică.

„În Europalia, împreună cu cvintetul meu vom reinterpreta a doua suită simfonică a lui Enescu, «Suita nr.1 în Do major», într-o variantă jazz. A fost o tranziţie foarte, foarte lungă. Am început acest proces din 2015 şi totul a pornit cu foarte multe ore de audiţie din pură iubire pentru muzica lui George Enescu. Am observat cu mulţi ani în urmă că-mi rămânea mereu în minte partea a doua din această suită simfonică, «Sarabanda». Şi am decis în 2015 să o includ pe primul album lansat cu cvintetul meu, «Ecourile Bucureştiului». Dar odată ce am deschis uşa către improvizaţie, nu am putut să ne mai oprim şi am decis să cântăm întreaga suită. Tranziţia către muzica lui Enescu şi improvizaţie am făcut-o printr-un studiu aprofundat al partiturii, al limbajului enescian, al structurilor armonice. Toţi membrii grupului cunosc foarte bine muzica, sunt îmbibaţi practic cu elementele emoţionale şi sonore pe care el le-a folosit în această suită simfonică şi astfel, preluând materialul melodic, ritmic, creăm mai departe structuri în moment, în improvizaţie”, a mărturisit Alex Simu.

Temele folclorice ale lui Enescu devin teme ale unei conversaţii contemporane deschise între muzicieni de diferite identităţi culturale şi rădăcini artistice.

„Este un tribut pe care-l plătim lui Enescu. El ne-a lăsat o moştenire enormă şi în continuare nu este suficient de cântat şi de ascultat în toată lumea şi nici în România. Noi sperăm să-l cântăm şi în România în această formulă”, a adăugat Alex Simu.

„Echoes of Enescu” este o invitaţie deschisă pentru a reconecta audienţa la astfel de capodopere de muzică prea puţin experimentate sau chiar uitate.

„Ştim sigur că Europalia este un festival extrem de prestigios şi scenele pe care cântăm sunt ele însele chiar mai importante decât Europalia - vom cânta la Bozar, la Handelsbeurs din Gent, în Franţa, Olanda sau la Londra pentru prima oară cu cvintetul. Deja suntem convinşi că o creeze foarte multă vizibilitate şi o sete pentru mai mult jazz românesc pentru publicul din străinătate”, a subliniat muzicianul, afirmând că a pierdut numărul concertelor pe care le-a realizat împreună cu Institutul Cultural Român. „Colaborarea cu ICR a început acum foarte mulţi ani şi întotdeauna am fost mândru că am reuşit să oferim peste hotare frânturi din cultura românească şi că în felul acesta am îmbogăţit imaginea României din diferite unghiuri iar fiecare concert a fost un succes”.