Vasile Dîncu dă detalii de culise din discuțiile Coaliției pentru Primăria Capitalei: 'Sunt, în principiu, bărbaţi şi nu sunt nume despre care s-a vorbit'

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, sociologul Vasile Dîncu, afirmă că PSD şi PNL nu au decis asupra unui nume de candidat pentru funcţia de primar al Capitalei, el fiind de părere că ”un candidat independent, care se află undeva între social-democraţi şi liberali, ar fi foarte bun”. Dîncu susţine că ”un PNL-ist sută la sută sau un PSD-ist sută la sută au mai puţine şanse” de a convinge electoratul celuilalt partid. ”Dacă vrem un candidat comun, care să se lupte cu actualele profile care există în acest moment în bătălia pentru Bucureşti, atunci va trebui să fie un proiect total diferit decât ceea ce avem în acest moment în piaţă”, consideră Dîncu.

Vasile Dîncu s-a referit la candidații pentru primăria Capitalei

Vasile Dîncu a afirmat, joi seară, la Digi 24, referindu-se la candidaţii pentru Primăria Capitalei: ”Pentru proiectul nostru comun, un candidat comun ar fi un lucru foarte bun”.

Dîncu este de părere că un număr mare de bucureşteni ar vota un candidat comun al PSD ”dacă ar fi un candidat care să nu trezească resentimente ideologice”, spunând că ”un PNL-ist sută la sută sau un PSD-ist sută la sută au mai puţine şanse”.

El a precizat însă că nu există un nume pe care coaliţia de guvernare să-l propună în acest sens pentru alegerile locale din acest an, adăugând: ”Până la sfârşitul acestei săptămâni cu siguranţă, pentru că deja expiră termenele şi suntem obligaţi să facem asta”.

”Deocamdată nu avem un nume, deocamdată analizăm, facem proiecte, am terminat un rând de sondaje, mai avem nişte focus grupuri, încercăm, pentru că avem o dificultate şi o spun aici cu sinceritate în faţa telespectatorilor: cele două electorate nu comunică sau comunică foarte puţin. O treime din electorat ar putea să meargă de la un candidat la altul, în funcţie de cine este candidatul comun. Un candidat independent, care se află undeva între social-democraţi şi liberali, ar fi foarte bun pentru asta, pentru că electoratul liberal comunică mai mult cu Nicuşor Dan decât cu un candidat din partea PSD-ului, cum ar fi Gabriela Firea de exemplu. Gabriela Firea este un candidat performant însă, în acelaşi timp, pentru că s-a luptat cu dreapta, cu PNL-ul, are din partea PNL-ului şi a USR-ului un anumit blocaj în aduna electorat în plus în cadrul unei candidaturi comune. Şi atunci, varianta ar fi: ori candidăm separat, fiecare din cele două partide, sau încercăm încă să găsim un candidat comun”, a explicat Vasile Dîncu, scrie news.ro.

Sociologii nu încurajează nici candidatura lui Sebastian Burduja şi nici pe cea a Gabrielei Firea

El a spus că sociologii nu încurajează nici candidatura lui Sebastian Burduja şi nici pe cea a Gabrielei Firea, având în vedere modul în care se raportează electoratul la cei doi.

”Noi, sociologii, nu am încuraja acest lucru pentru că am văzut cum are loc transferul de electorat de la un candidat la altul şi ne dăm seama că cei doi candidaţi, Burduja şi Gabriela Firea, comunică mai degrabă cu alte tipuri de electorate dintre candidaturi, adică mai repede am avea legătură între Gabriela Firea şi electoratul unui independent, cum este Popescu Piedone, şi electoratul lui Burduja comunică mai mult cu electoratul lui Nicuşor Dan”, a arătat Vasile Dîncu.

Întrebat dacă apariţia în cursa electorală a lui Cristian Popescu Piedone pune în dificultate candidatura Gabrielei Firea, sociologul a răspuns: ”Într-o anumită măsură, putem presupune că aceste două candidaturi ar intra în competiţie, putem presupune, teoretic, deocamdată nu am avut destul timp să testăm candidatura lui Popescu Piedone”.

Vasile Dîncu a spus că nu se vor mai face noi sondaje de opinie pentru Bucureşti

”Dacă vrem un candidat comun, care să se lupte cu actualele profile care există în acest moment în bătălia pentru Bucureşti, atunci va trebui să fie un proiect total diferit decât ceea ce avem în acest moment în piaţă, decât tot ce a fost până acuma şi nu ar fi exclus să reuşim să ajungem la concluzie în acest sens”, a susţinut sociologul, care este de părere că bucureştenii vor un primar care să fie ”un model de gospodar” şi care să nu aibă ”ambiţii politice”.

”Ceea nu puteam să obţinem noi, nu puteam să obţinem garanţia că cei testaţi de noi care fie au fost primari, fie sunt primari sau sunt personalităţi au o şansă să unească cele două electorate, să scoată electoratul din capsula ideologică şi să îi adune pe un proiect comun. Aceasta nu era garanţia pe care o aveam. Nu la scoruri ne-am gândit, pentru că scorurile sunt una, sunt scoruri din această perioadă preelectorală, se vor schimba multe pe măsură ce vor intra candidaţii şi partidele în funcţie”, a mai spus Dîncu.

Dan Șucu nu este o variantă

Vasile Dîncu, sociolog şi unul dintre liderii PSD, afirmă că politicienii cu putere de decizie l-au întrebat ”de zeci de ori” pe omul de afaceri Dan Şucu dacă doreşte să candideze din partea alianţei PSD-PNL pentru Primăria Generală a Capitalei, însă acesta a refuzat.

Întrebat joi seară, la Digi 24, dacă omul de afaceri Dan Şucu ar putea fi candidatul comun al PSD şi PNL pentru Primăria Capitalei, Vasile Dâncu a răspuns: ”Nu, în niciun caz. Domnul Şucu a spus şi public şi nu îşi doreşte asta. A fost întrebat de zeci de ori şi cu siguranţă nu este”.

Ce spune despre posibilii candidați din partea Alianței

El a spus că posibilii candidaţi ai alianţei pentru Primăria Generală a Capitalei sunt, ”în principiu”, bărbaţi şi ”nu sunt nume despre care s-a vorbit”.

Dîncu este de părere că o soluţie pentru Primăria Capitalei ar fi o persoană care are ”imaginea şi ştiinţa unui om care s-a ocupat toată viaţa de ceva asemănător sau care are o carieră lustră într-un domeniu care este conex cu urbanismul”.

El a susţinut că PSD şi PNL speră ca până duminică, săptămâna aceasta, să ia o decizie cu privire la candidatul pentru Primăria Bucureşti.

Surse politice din cadrul coaliţiei PSD-PNL au declarat că se conturează decizia unui candidat comun al celor două formaţiuni politice pentru Primăria Bucureşti.

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, declara recent, după ce a fost fotografiat luând masa într-un restaurant din Capitală cu un cunoscut om de afaceri, managerul Altex Dan Ostahie, că a avut întâlniri cu mai mulţi oameni de afaceri din România.

”Este vorba de a discuta cu oameni, de a identifica oameni care să vrea să vină să facă politică, oameni care au reuşit într-un anumit domeniu. M-am văzut nu doar cu domnul Ostahie (Dan Ostahie, patronul şi managerul firmei Altex - n.r.), m-am văzut şi cu domnul Horaţiu Ţepeş de la Bilka, m-am văzut şi cu domnul Pavăl (unul dintre acţionarii companiei Dedeman - n.r.), m-am văzut şi cu toţi cei care au un cuvânt de spus în mediul de afaceri din România, în economia românească”, afirma Nicolae Ciucă, în urmă cu două săptămâni.