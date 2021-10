Vasile Dîncu: 'Nu putem să credităm un guvern care a dus România în această groapă'

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Vasile Dîncu, a declarat, în cadrul unei emisiuni, care sunt șansele ca PSD să voteze guvernul condus de Nicolae Ciucă sau chiar să intre cu miniști în acest guvern.

"Nu am discutat deloc acest proiect ca să putem să spunem ce șanse sunt. Vrem să vedem și ce deschidere are premierul desemnat pentru cele 10 teme pe care le-am pus noi pentru a ieși din pandemie și pentru perioada post pandemie. Așa încât în acest moment nu putem să calculam șansele, dar nu sunt șanse mari, asta aș putea să spun", a declarat Dîncu.

”Nu putem să credităm un guvern care a dus România în această groapă. Nici noi nu ne dorim să facem niciun fel de USL. Din acest punct de vedere ne înţelegem foarte bine. (...) Noi nu avem în acest moment de făcut proiecte politice împreună. Suntem stânga, PNL este pe partea dreaptă, noi suntem în ascensiune în sondaje, ei sunt în scădere, nu ne putem asocia”, a declarat Vasile Dîncu, la Digi 24.

Referindu-se la premierul desemnat, liderul PSD a precizat: "Este un general care nu a făcut politică în sensul ideologic. Nu este neapărat foarte ideologizat ministru. Dacă era aşa, atunci ar fi fost domnul Cîţu care reprezintă PNL. Mandatul domnului Cîţu este să facă o majoritate. Este firesc să înţelegem că intenţia cu care preşedintele a desemnat un premier care nu este atât de politizat şi a numit forţe politice responsabile, considerăm că e complicat şi nu putem să luăm un mandat din partea electoratului nostru în acest moment În momentul acesta sigur că suntem într-o pandemie, dar dacă în aducem din nou pe domnul Tătaru la Sănătate, nu avem o garanţie că se termină pandemia. (...) Este complicat să faci un proiect politic din stânga şi dreapta”, a afirmat Vasile Dîncu.

Întrebat despre faptul că toate informațiile sugerează că PSD ar vota guvernul minoritar în parlament, acesta a afirmat: "Ceea ce m-ați întrebat a fost să fac o prognoză. Eu pot să vă spun parerea mea. Nu hotorăsc eu într-un partid, hotarâm majoritatea. Deci degeaba ne imputați ce am spus mai de mult. Eu pot să fiu de acord cu majoritatea, dar pot să nu-mi schimb parerea, chiar dacă lucrul acesta s-ar întampla. Nouă ne cereți un raspuns, dar răspunsul acesta este relativ pentru că este contextual în situația pe care o avem în acest moment. Sigur că hotărârile se iau în majoritate în partide. Presedintele partidului are o pondere mai mare în hotărâri, dar și noi la PSD avem o conducere colegială în care contează foarte mult și parerea noastră. O decizie fără să facem o întalnire cu grupurile parlamentare.. nu am cum sa va dau un raspuns precis, lucrurile se discută, nu putem să vorbim despre faptul că niciodată noi nu o să votăm un guvern minoritar, deși toți am spus că nu este cea mai bună soluție. Deci e clar că toți știm că nu este bun un guvern minoritar.