Veteranii spionajului din Israel se revoltă împotriva premierului: probleme serioase pentru 'Bibi'

În fiecare dimineață, Amir își instalează un stand de protest pentru a avertiza trecătorii că democrația israeliană este în pericol din cauza unei legislații foarte contestate de limitare a instanțelor. Dar el este un protestatar foarte neobișnuit - un fost spion Mossad care nu a mai pus niciodată la îndoială statul pentru care și-a riscat cândva viața în misiuni externe, relatează Reuters, într-un material pe care îl redăm mai jos.

Amir, care a refuzat să fie numit în întregime din cauza rolurilor sale sensibile și secrete anterioare, se numără printre foștii veterani ai Mossad, serviciul de informații externe al Israelului, care ies în stradă în semn de protest față de revizuirea sistemului judiciar de către guvernul lor.

Săptămâna trecută, coaliția naționalist-religioasă a premierului Benjamin Netanyahu a adoptat prima fază a legislației, limitând puterile Curții Supreme de a anula deciziile guvernamentale considerate "nerezonabile", în ciuda lunilor de proteste ale sute de mii de israelieni.

Aceștia și-au atras sprijinul rezerviștilor din unitățile de elită ale forțelor speciale și al piloților de vânătoare care au amenințat că nu se vor prezenta la serviciu, iar disensiunile s-au răspândit printre foștii membri ai Mossad.

Unii ofițeri Mossad în activitate s-au alăturat, de asemenea, protestelor, lucru care le este permis, au declarat pentru Reuters doi foști ofițeri. În cazul lui Amir, acesta a declarat că a suspendat deocamdată asistența consultativă pe care a oferit-o Mossad-ului după ce s-a retras. "Am servit cu credință diferite administrații timp de 20 de ani, chiar și pe cele care nu reflectau opiniile mele politice. Am acceptat rezultatul alegerilor de anul trecut, dar când ei (actualul guvern) au schimbat regulile jocului, asta a fost tot. Au depășit o linie roșie și și-au încălcat contractul. Oameni ca mine nu mai sunt obligați să-și facă datoria", a declarat Amir în orașul Herzliya, de pe coasta mediteraneană, aproape de locul unde își are standul.

Îngrijorări legate de moral apar în cadrul Mossad, unii din interiorul agenției extrem de secrete luând în considerare pensionarea anticipată, potrivit unor mesaje de chat văzute de Reuters.

Un purtător de cuvânt al biroului premierului a refuzat să comenteze. Guvernul neagă că reformele judiciare pun în pericol democrația, afirmând că instanța supremă a fost "prea intervenționistă".

Un fost șef al Mossad, Efraim Halevy, a declarat pentru Reuters că nu există semne că o astfel de dezamăgire afectează abilitățile sale vitale.

Reuters a vorbit cu alți doi foști oficiali ai Mossad care sunt, de asemenea, implicați în proteste și care se tem mai mult de impactul pe care legislația îl va avea asupra sistemului de securitate al Israelului.

SERVICIU DE SPIONAJ LEGENDAR

Decizia foștilor spioni de a lua parte la proteste ridică miza, afectând o instituție legendară care a ajutat Israelul să învingă statele arabe în numeroase conflicte și să ducă un război din umbră împotriva Iranului, inamicul său. "Mulți prieteni și colegi de-ai mei care au servit împreună simt că ceea ce se întâmplă dăunează puterii de securitate a Israelului", a declarat Haim Tomer, fost șef al diviziei de colectare de informații a Mossad și al aripii sale de legătură internațională. Tomer a declarat că Mossadul era privit cu "un profund respect" în străinătate. "Nu știu dacă acest sentiment profund de respect va supraviețui". Mossad a fost mult timp considerat unul dintre cele mai capabile servicii de spionaj din lume. Acesta a îndeplinit misiuni spectaculoase, cum ar fi vânarea dușmanilor arabi prin Europa, capturarea criminalului de război nazist Adolf Eichmann și, cu agenți deghizați în instructori de scufundări, transportarea evreilor etiopieni în Israel.

"Când ești într-o operațiune, trebuie să ai încredere în sistem și să blochezi orice altceva", a declarat Gil, un alt veteran al Mossad, care nu și-a dezvăluit numele complet. "Cine poate spune acum că îți riști viața și nu vei avea îndoieli dacă merită, cu tot ce se întâmplă și cu acest guvern."

Îngrijorările legate de capacitățile de descurajare ale Israelului sunt observate de inamicii țării din Orientul Mijlociu, care au convocat întâlniri la nivel înalt pentru a evalua tulburările și modul în care ar putea profita de ele, au declarat surse bine informate pentru Reuters.

Yossi Cohen, un alt fost șef al Mossad, a vorbit despre preocupările sale pentru "securitatea națională imediată a Israelului".

"Într-un moment în care amenințarea iraniană planează asupra noastră de pe mai multe fronturi, trebuie să ne asigurăm că securitatea Israelului rămâne nevătămată", a scris Cohen într-un comentariu din 23 iulie în cotidianul Yedioth Ahronoth.