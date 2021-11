Viaţa legendarei Tina Turner este povestită într-o nouă carte de benzi desenate, potrivit Reuters.

Biografia publicată de TidalWave detaliază copilăria din Tennessee, succesul muzical, lupta cu fostul soţ Ike Turner şi renaşterea ei.

Editorul Darren G. Davis a declarat: "Viaţa Tinei Turner a fost văzută în documentare, filme, muzică, pe Broadway, aşa că de ce nu şi în benzi desenate. Noi credem că este important pentru cititori să aibă modele care să-i inspire şi să înveţe despre indivizi extraordinari care au depăşit provocările pentru a face o diferenţă în lume".

Volumul face parte din seria companiei dedicată "Female Force", care le-a prezentat în trecut pe cântăreaţa Dolly Parton, pe vice-preşedinta SUA Kamala Harris şi fosta primă-doamnă Michelle Obama.

Turner a împlinit 82 de ani pe 26 noiembrie. Luna trecută, ea a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame pentru a doua oară.

Cântăreaţa, pe numele real Anna Mae Bullock, şi-a început cariera la vârsta de 18 ani, alături de Ike Turner. În decurs de doi ani, a câştigat notorietate graţie vocii impresionante şi a apariţiei scenice, iar cei doi au lansat piese ca „A Fool In Love”, „River Deep, Mountain High” şi „Nutbush City Limits”.

Tina s-a căsătorit cu Ike Turner în 1962, iar relaţia lor turbulentă a ajuns la final în anii 1970.

Ea a continuat, câţiva ani mai târziu, cu o carieră solo de succes impresionant, lansând albume precum „Private Dancer” şi „Foreign Affair”, certificate cu platină, fiind recompensată, între altele, cu 8 premii Grammy din 25 de nominalizări.

Printre cele mai cunoscute single-uri ale ei se numără „What's Love Got To Do With It”, „The Best”, „Steamy Windows” şi „Goldeneye”, piesă înregistrată pentru filmul omonim din seria „James Bond”.

Una dintre cele mai populare staruri pop din toate timpurile, Tina Turner a renunţat la concerte în 2009, însă a avut câteva apariţii publice, inclusiv la premiera de pe Broadway a spectacolului despre viaţa ei. Anul acesta, HBO a lansat documentarul „Tina”, la care artista şi-a adus aportul.