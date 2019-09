Vicepremierul Suciu: Funcţionarii publici din România îşi fac datoria, cu bunele şi cu relele lor

Viceprim-ministrul Daniel Suciu, ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, consideră că funcţionarii publici din România îşi fac datoria, cu bunele şi cu relele lor, şi le-a reamintit acestora că devin uneori "ţinta şi subiectul tuturor refulărilor politice", ceea ce, în opinia sa, se întâmplă şi în prezent.

"Uneori, dar ciclic, deveniţi ţinta şi subiectul tuturor refulărilor politice şi asta se întâmplă şi acum. Nu a fost suficient că ani de zile aţi fost prost plătiţi, aţi fost acuzaţi că aveţi partizanate politice, că nu vă faceţi treaba - şi eu ştiu foarte bine acest lucru, pentru că am în familie un funcţionar public, întâmplător e şi soţia mea. Nu a fost suficient că la un moment dat vi s-au tăiat salariile cu 25%, acum, în vremurile şi în zilele acestea, când munca dumneavoastră e mai bine retribuită decât înainte, pe bună dreptate, pentru că un stat nu poate funcţiona fără funcţionari publici bine pregătiţi şi bine plătiţi, astăzi se întâmplă din nou ca, datorită fierbinţelii de pe scena politică, să deveniţi ţintă şi subiect de refulări politice (...). Atât timp cât eu voi fi ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, nu voi înceta să spun că funcţionarii publici din România îşi fac datoria, cu bunele şi cu relele lor, şi cred în continuare că decizia acestui Guvern de a mări salariile dumneavoastră e decizia cea corectă", a spus Suciu la conferinţa "Reţeaua campionilor în domeniul integrităţii", conform agerpres.ro În opinia sa, niciodată un stat nu poate să meargă înainte fără "această coloană vertebrală", care sunt funcţionarii publici."De atâtea ori am auzit despre funcţionarii publici că sunt orice altceva, dar numai profesionişti nu şi tocmai de aceea am ţinut neapărat să fiu astăzi aici ca sa demonstrez că un ministru, fie el şi al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, încurajează bune practici care au legătură şi cu integritatea şi cu transparenţa", a afirmat Suciu.Potrivit acestuia, oamenii au nevoie de deschiderea autorităţilor locale."Putem să facem foarte multe lucruri bune pentru oameni, putem să construim mii de şcoli, putem să facem mii de kilometri de reţele de apă şi de canalizare şi într-adevăr oamenii au nevoie de toate acestea, dar experienţa din ultimii ani ne arată că oamenii mai au nevoie şi de altceva, mai au nevoie şi de deschiderea autorităţilor locale faţă de ei şi în fiecare zi din activitatea mea eu am încercat şi voi încerca să fiu extrem de deschis, extrem de transparent cu (...) beneficiarii activităţii noastre (...) Oamenii şi cetăţenii au nevoie să vadă că suntem şi deschişi şi transparenţi şi că respectăm un cod al integrităţii de care toată societatea are nevoie", a adăugat Suciu.