Victor Ciutacu dă de pământ cu Simona Halep: 'Iertați-mi mica nedumerire!'

Victor Ciutacu dă de pământ cu Simona Halep. Jurnalistul România TV a ridiculizat-o pe sportivă pentru că obișnuiește să comunice în engleză în social media, deși marea majoritate a susținătorilor sunt din România.

„Iertați-mi mica nedumerire, dar Halep poate să comunice și să se indigneze la toate veștile proaste doar în engleză? Nu de alta, dar ăia care o susțin necondiționat, chiar și împotriva tuturor evidențelor, sunt vorbitori de limbă română. Anglofonii nu par foarte impresionați de toate închipuitele comploturi împotriva ei…”, a comentat Victor Ciutacu, în social media.

Iată mesajul controversat al Simonei Halep, publicat în engleză: „Nu numai că numele meu a fost terfelit în cel mai rău mod posibil, dar mă confrunt cu o opoziție constantă din partea ITIA, dintr-un motiv pe care nu-l pot înțelege, pentru a-mi dovedi vinovăția, în timp ce eu nici măcar nu m-am gândit vreodată să iau vreo substanță ilicită.

Am încercat de două ori să găsesc o șansă pentru a fi judecată de un tribunal independent, iar ITIA a găsit mereu motive de amânare. Acum că am stabilit clar că am fost victima unei contaminări, au venit cu o așa-zisă evoluție anormală a sângelui meu. Trei experți de renume mondial care au studiat analizele mele de sânge au fost extrem de clari: sângele meu este total normal”.