Victor Ciutacu, după ce Iohannis s-a întâlnit cu 'penali' români în Tanzania: 'Are Securitatea un talent Dumnezeiesc de a-i face varză cu carne pe politicieni'

Realizatorul TV Victor Ciutacu reacționează la situația stânjenitoare în care a fost pus Klaus Iohannis în Tanzania, unde s-a întâlnit cu „oameni de faceri” români, printre care și persoane date în urmărire internațională. Ciutacu este de părere că președintele a fost „rezolvat” de servicii.

„Are Securitatea un talent Dumnezeiesc de a-i face varză cu carne pe politicienii pe care vrea să-i dea pe gheață. Tocmai l-a rezolvat și pe Înalt, i-a băgat pe gât doi investitori români de largă respirație care-s pe goană în Tanzania/Zanzibar. Și, ca să fie treaba oablă și să rămână consemnat momentul întru eternitate, a mai și pus-o pe neghioaba aia închipuită de la TVR să-i ia sincron unuia dintre ei (link în primul comentariu și video mai jos). Acum știe și Alinuța unde să-i găsească...

Vedeți o fotografie-mărturie cu Tatiana Kraus, soția lui Robert Kraus, fost președinte al asociației de proprietari Ibiza Sol Pipera. Acesta apare pe site-ul Poliției Române, la secțiunea persoane urmărire, fiind condamnat la un an de închisoare pentru delapidare, după ce ar fi plecat cu 100.000 de lei din banii asociației de proprietari, arestat și în Tanzania pentru fraudă. Intevievatul e Adrian Simion Nikitas fost patron Callatis Therm, în prezent „Country Manager & Head of International Development at Euroinvest Holding Zanzibar Ltd.”.

Episoade istorice precedente: Sorin Beraru la întâlnire cu Năstase în Tel Aviv, Costică Argint cu Tăriceanu și Cioroianu la Roma, plus Elan Schwartzenberg cu Băsescu în Israel”, scrie Victor Ciutacu pe Facebook.

https://www.stiripesurse.ro/aventura-africana-a-presedintelui-klaus-iohannis-petrecere-in-tanzania-cu-romani-dati-in-urmarire_3145111.html