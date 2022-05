Victor Ciutacu e stupefiat de nepăsarea românilor în fața exploziei prețurilor: Sunt flexibil, nu chiar cât Kabaeva

Jurnalistul Victor Ciutacu se uimit de lipsa de interes a românilor față de explozia prețurilor. Ciutacu spune că subiectul creșterii prețurilor duce la scăderea abruptă a audiențelor și că românii umplu zi de zi terasele și mall-urile, ca și cum scumpirile nu i-ar afecta financiar.

"Știți vorba aia "să nu plângi la mormânt străin"? Ar trebuie să ne-o afișeze nouă, maimuțelor de televizor, la intrarea în studiourile de emisie. Cam ca "This is Anfield", să dăm cu capul de plăcuță. Toți, dar vreau să vă fie clar că toți, ne ducem spectaculos în cap cu audiențele când vorbim, îngrijorați sau preocupați, despre facturi neverosimile la utilități, creșteri uriașe de prețuri, măsuri sociale, pomeni electorale. Până și anunțurile oficiale pe temele astea sunt tratate cu sictir. Știu, politicienii sunt mincinoși, noi suntem necredibili, dar lucrurile astea se întâmplă, indiferent cât am fi noi de antipatici publicului. Cel puțin așa e în țara reală în care trăiesc eu. Acolo unde, mai ales de când Raed Arafat a fost tras pe dreapta și s-a dat liber la popor, vorba lui Vali Vijelie, "astă seară e mare petrecere".

N-am timidități și surprinderi de virgină scăpată liberă la muzeul sexului, am trecut prin multe valuri de când îmi câștig pâinea din meseria asta. Dar jur că așa indiferență față de traiul propriu încă nu mi-a fost dat să trăiesc. Mai mult decât atât, sunt flexibil (nu chiar cât Kabaeva, dar orișicât) și adaptabil. Pot face audiență și din alt tip de subiecte. Și fac, că n-o să fac greșeala să dau vina pe public ori să-mi plâng pe milă că pe poporul suveran îl doare-n pix de marasmul în care băltește. Dar, de fiecare dată când îmi vin facturile, când văd toate birturile pline și când stau blocat în traficul infernal de mașinile care toacă în gol curburant de aproape 2 euro/litru, încerc să estimez cât de muți bani gri au la saltea românii. Și nu reușesc...", scrie Ciutacu pe Facebook.