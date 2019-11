Victor Pițurcă vrea să întărească Universitatea Craiova: Îl vrea pe George Merloi de la Academica Clinceni - presă

Victor Pițurcă vrea să întărească Universitatea Craiova din iarnă și este gata să ceară conducerii mai multe transferuri, care să aducă un plus echipei. Pe lângă jucătorii cu experiență pe care vrea să îi ia, fostul selecționer se gândește să transfere și un jucător din Liga 1, anunță MEDIAFAX.

Este vorba de George Merloi (20 de ani), de la Academica Clinceni. Pițurcă și-a spus în mai mult rânduri nemulțumirile cu privire la jucătorii pe care îi antrenează în acest moment. Vrea să aducă un titlu istoric la Craiova, dar cu actualul lot nu poate face acest lucru. Merloi este unul dintre cei mai în formă tineri din campionatul intern, dar mai are și un alt plus. Se pliază pe regula sub 21 de ani impusă de FRF echipelor din Liga 1 în urmă cu câteva sezoane.

Fotbalistul a făcut o scurtă declarație prin care a lăsat să se înțeleagă că nu ar spune nu unui transfer la Craiova, dacă Academica Clinceni va accepta oferta mutării. ”Mă bucur că sunt urmărit de domnul Victor Piţurcă, dar acum mă gândesc doar la Clinceni, să mă antrenez şi să joc foarte bine în continuare.” , a declarar George Merloi pentru fanatik.ro.

Merloi a revenit în România la începutul lunii septembrie, fiind transferat fără sumă de bani de la echipa a doua a lui Rennes (Franța).