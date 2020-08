Victor Ponta, acuzații GRAVE la adresa Guvernului: afacerea MASCA - Orban aduce bani pentru partid

Liderul Pro România, Victor Ponta, susține că actualul Guvern este cel mai corupt din ultimii 30 de ani, iar afacerea cu măști este una pe termen lung. Ponta arată că liberalii au semnat contractele pentru măști, dar le vor da populației doar în campania electorală, iar tunurile financiare vor alimenta campania partidului.

”JOS MASCA ORBANE !!!

Afacerea “MASCA” merge mai departe - Orban face si campanie electorala si bani pentru Partid - totul pe sanatatea oamenilor! Si pe banii romanilor !

Pandemia a inceput in Martie / in Aprilie parlamentarii PRO Romania au depus proiectul de lege privind acordarea gratuita de masti pentru acei romani care nu au venituri suficiente / banii au fost alocati si procedura inceputa in luna Mai / pana azi nu au achizitionat nicio masca!

Acum insa vin Alegerile - si trebuie cheltuiti bani si date si masti de la Guvern - asa ca semneaza un contract cu o firma de imobiliare din Canada ( care construiaste blocuri pe terenul fostei fabrici Aversa) - mastile urmeaza sa fie achizitionate din China ( nu de la producatorii romani - normal) - vor fi aduse in tara la sfarsitul lunii August si sa fie distribuite in Septembrie ( inainte de Alegerile Locale)!

Acum intelegem toti de ce nu au dat nicio masca pana acum / si intelegem toti ca nu au vrut niciodata sa achizitioneze ceva de la firme romanesti / si ca aduc mastile ca sa le foloseasca in campania electorala / si ca nu amana Alegerile Locale - ca deja au dat banii si au facut afacerea!

Orice alt Guvern din ultimii 30 de ani care ar fi indraznit sa faca o asemenea operatiune financiar - politica din bani publici ar fi fost imediat anchetat de procurori ( nu e cazul acum) , ar fi avut Imediat o motiune de cenzura in Parlament ( nu face PSD - iar PRO Romania nu avem numarul necesar de semnaturi) si ar fi avut proteste in Piata Victoriei ( dar fostii protestatari anticoruptie sunt acum tacuti in fata celui mai corupt Guvern din ultimii 30 de ani )!

Noi insa - PRO Romania - vom continua sa aratam incompetenta si coruptia acestui Guvern PNL ( sustinut, din pacate, de PSD si USR)/ fiti alaturi de noi in aceasta batalie pentru Romania!”, scrie Victor Ponta.