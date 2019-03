Victor Ponta, atac violent la adresa lui Dragnea: 'PSD, un partid capturat de un grup infracționat organizat. Bătălia e grea'

Liderul Pro România, Victor Ponta, a declarat, sâmbătă, că PSD este un partid capturat de un grup infracţional organizat şi că, dacă partidul său va avea un rezultat bun pe 26 mai, atunci mulţi parlamentari ai PSD vor trece la Pro România.

Victor Ponta a afirmat, într-o conferinţă de presă la Iaşi, că social-democraţia nu mai are nicio legătură cu ceea ce fac Dragnea şi Dăncilă, dar consideră că la alegerile europene va fi o bătălia grea, întrucât nimeni nu are banii pe care îi deţine Dragnea.

“PSD este un partid capturat în acest moment, noi suntem liberi şi de asta am plecat de acolo. Este capturat de un grup infracţional organizat, care a capturat şi Parlamentul şi România. Ce legătură mai are social-democraţia cu ce face Dragnea sau cu ce face Dăncilă? La câţi bani au acum şi la ce putere are Dragnea, plus metodele folosite, stilul ăsta sovietic pe care-l practică acum puterea cu teleormanizarea României, sunt nişte lucruri pe care trebuie să le oprim. Nu va fi uşor. Nimeni nu are atâţia bani câţi are Dragnea, nimeni nu are atâtea televiziuni câte are Dragnea. Nimeni nu are atâţia oameni puşi în funcţii. Bătălia e grea. Pe Dragnea doar Pro România poate să-l bată şi doar de Ponta îi este lui frică“, a afirmat Victor Ponta, conform news.ro.

Liderul Pro România consideră că, în cazul unui rezultat bun al partidului la europene, atunci mai mulţi aleşi ai PSD vor trece la Pro România, iar Guvernul poate fi înlăturat.

“Dacă reuşim să convingem mulţi oameni, atunci după 26 mai vom convinge şi parlamentari şi primari PSD să vină alături de noi. Apoi putem schimba conducerea Camerei Deputaţilor şi o s-o schimbăm şi pe doamna Dăncilă. Altfel, până în 2020, rămânem cu Dragnea şi cu Dăncilă şi n-o să se facă nimic, ci doar datorii. Cine va veni după doamna Dăncilă va avea o sarcină mult mai grea decât atunci când am venit eu premier după domnul Boc“, a declarat Victor Ponta.