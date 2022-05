Victor Ponta, după ce Guvernul a sfidat referendumul lui Klaus Iohannis pe justiție: 'Doar nu ați crezut că cineva o să respecte ce s-a votat'

Guvernul condus de Nicolae Ciucă a sfidat votul dat de români la referendumul pe justiție inițiat la dorința lui Klaus Iohannis. Executivul a dat o Ordonanță de Urgență pentru a modifica articolul 155 din Codul Penal, în urma deciziei Curţii Constituţionale a României.

Victor Ponta, fost premier, reacționează la decizia cabinetului Ciucă și spune că nu este surprins. ”Știam ca e un populism inaplicabil ; nici nu am crezut macar o secunda ca, atunci cand o sa aiba un “guvern al sau” , Dl Iohannis nu o sa mai dea Ordonante de Urgenta cu nemiluita - in toate domeniile”, punctează fostul premier.

”Eu nu ma simt deloc sfidat - doar nu ati crezut ca cineva o sa respecte ce s-a votat la Referendum / nu am votat la Referendumul initiat de Dl Iohannis “pentru interzicerea ordonantelor de urgenta in domeniul justitiei” pentru ca stiam ca e un populism inaplicabil ; nici nu am crezut macar o secunda ca, atunci cand o sa aiba un “guvern al sau” , Dl Iohannis nu o sa mai dea Ordonante de Urgenta cu nemiluita - in toate domeniile . Deci - pe mine nu ma mira ca au dat ordonanta de urgenta care o sa faca haosul actual si mai rau decat pana acum ( nimeni nu o sa mai inteleaga ce lege sa aplice si in ce fel - o sa fie dupa “puterile” celor vizati )! Daca cineva a fost atat de naiv ( nu spun “fraier”) si l-a crezut pe Dl Iohannis atunci cand ii chema la Referendum “sa oprim ordonantele de urgenta in Justitie” atunci sa fie rusinea lui - si sa se simta el sfidat! Dar nu vad pe nimeni nici rusinat , nici sfidat! Asa ca - sanatosi sa fim ! Nu se prescrie la nimeni nimic - asta inseamna “Stat de Drept”, transmite Victor Ponta.