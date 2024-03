Victor Ponta, după verdictul în cazul Roșia Montană: Cioloș și ai lui sunt disperați că n-am pierdut

Fostul premier Victor Ponta, în timpul căruia a început toată nebunia cu Roșia Montană, susține că propaganda făcută de Dacian Cioloș și cei de la USR a generat protestele și apoi procesul care a urmat cu Gabriel Resources. Văzând declarațiile din aceste zile ale celor de la USR, Victor Ponta a explicat că atitudinea acestora arată că ei sunt foarte supărați că România nu a pierdut acest proces.

”Procesul era foarte probabil să îl pierdem din cazua acțiunilor lui Dacian Cioloș și a USR. Slavă Domnului că nu le-a iesit această chestie, chestia cu UNESCO. Că le-a zis Coldea că le-a zis altcineva, cert e că era împotriva Romaniei, acum, însă, eu recunosc că nu sunt până la capăt fericit pentru că România poate să își exploateze resursele, poate să obțină bani din redevențe, taxe și impozite, nu doar să ne împrumutăm. Asta e marea problemă pe Roșia Montană.

Am văzut atacurile astea pe Ciolacu, că a zis Ciolacu, că s-a speculat la bursă. Păi scandalul l-a făcut Cioloș și cu ai lui. Ciolacu a spus pur și simplu că speră să nu pierdem și dacă pierdem să vedem cum să nu dăm banii. Orice om normal la cap asta ar fi spus, dar văd că sunt trubați că nu am pierdut procesul și de ce nu dăm bani și de ce nu pot să dea vina pe PSD, pe Ponta, pe Ciolacu, ceea ce arată că nu prea s-au schimbat multe în ultimii ani”, a declarat Victor Ponta, la România TV.

Ponta: dacă au speculat la bursă se va afla

Victor Ponta susține că în cazul în care Cătălin Drulă sau alți lideri USR ar fi speculat la bursă situația cu Roșia Montană, totul se va lămuri foarte rapid pentru că în SUA și în Canada există transparență.

”De obicei în România hoțul strigă hoții. Nu știu dacă are sau nu acțiuni domnul Drulă sau Cioloș, dar ei au strigat cel mai tare și bănuiesc că de aici vine supărarea lor că nu am pierdut procesul. În rest, lucrurile la bursă în America și Canada sunt foarte transparente, dacă cineva a speculat, sigur, o să aflăm. Dar eu cred că lor le pare rău că nu am pierdut procesul. Ei ar fi vrut să piardă România procesul și să iasă și să urle și să dea vina pe PSD”, a mai spus fostul premier.