Victor Ponta îi dă cu flit lui Orban: discuții extrem de scurte cu premierul desemnat

Liderul Pro România, Victor Ponta, a declarat că a discutat cu premierul desemnat, Ludovic Orban, dar a rămas la aceeași opțiune: Pro România nu va susține noul guvern.

”A fost o discuție foarte scurtă, că nu avem foarte multe de discutat. Discuțiile nu puteau să avanseze în sensul că vom susține guvernul, pentru că noi nu susținem. Noi suntem un partid mic, dar avem un obiectiv mare și anume să apărărăm social-democrația din România.

Am spus că susținem să avem alegeri parlamentare anticipate, care să fie organizate odată cu alegerile locale sau la o săptămână după. Ar fi bine și pentru România, am ști din mai cine are majoritate, cine conduce România.”, a spus Victor Ponta.