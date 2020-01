Victor Ponta îl împinge pe Grindeanu în PSD: Împreună putem să încercăm 'unificarea stângii'

Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a transmis joi ca s-ar bucura daca fostul premier Sorin Grindeau s-ar intoarce in PSD si impreuna sa unifice stanga pentru 2024. Afirmatiile vin in contextul in care Grindeanu a spus joi ca e dispus sa revina in PSD dacă „figurile uzate” fac un pas in spate.

„Ma bucur daca Sorin Grindeanu se intoarce in PSD si, impreuna cu Marcel Ciolacu, incearca sa desprinda clar si definitiv PSD de gravele erori si derapaje ale “Epocii Dragnea”! Alaturi de Grindeanu, Ciolacu si alti oameni rationali putem sa incercam un Proiect serios de reformare si unificare a Stangii / la fel ca in 2010-2012 acest Proiect trebuie sa ne dea puterea sa-i aparam pe oameni de masurile de austeritate si distrugere a echilibrelor sociale si economice pe care Dreapta le va pune din nou in aplicare/ acest proiect trebuie sa reprezinte in 2024 o alternativa serioasa si credibila pentru romanii care vor fi din nou abuzati si dezamagiti !

Daca vrem insa ca un asemenea proiect sa reuseasca nu trebuie insa sterse cu buretele experientele dramatice ale anilor 2017-2019 / si nici nu pot fi iertati cei vinovati de dezastrul social - democratiei / nu mai putem sa acceptam baroni, nasi ai lui Dragnea, tradatori de profesie, populisti si analfabeti, oameni care au votat Guvernul PNL “Orban” si acum au fost din nou infiltrati la PSD ca sa isi mai vanda o data votul / Sorin Grindeanu le spune prea elegant “figuri uzate” / Noua Stanga are nevoie de reprezentanti noi, curati, profesionisti, cu viziune si caracter!

Am avut dreptatate in 2017 cand NU am votat motiunea de cenzura contra Guvernului “Grindeanu” / asa cum am avut dreptate in Noiembrie 2019 cand NU am votat Guvernul PNL “Orban”! E timpul sa nu mai gresim - e timpul sa facem ceea ce oamenii asteapta de la noi !”, a scris Ponta pe Facebook.

Citește si: EXCLUSIV - Consiliul Europei a activat procedura de monitorizare a României din cauza schimbării legislației electorale de Guvernul Ludovic Orban .