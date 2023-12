VIDEO - Un avion aterizează pe aeroportul Ben Gurion în timpul unui atac cu rachete/ Ostatic isrelian, ucis în Gaza

Televiziunea israeliană a difuzat o înregistrare video cu aeronava apropiindu-se de aeroportul Ben Gurion vineri seară, în timp ce puternicul sistem de apărare antiaeriană Iron Dome (Domul de fier) al ţării dobora rachetele de pe cerul nopţii.

Înregistrarea video cu rachetele care sunt deviate deasupra Tel Avivului în timp ce avionul aterizează a fost distribuită pe scară largă pe reţelele de socializare. Nu este clar dacă avionul a fost în pericol acut.Majoritatea companiilor aeriene internaţionale şi-au anulat zborurile către Israel din cauza preocupărilor legate de securitate după începerea războiului din Gaza, la 7 octombrie.Mii de rachete au fost lansate de militanţii Hamas asupra Israelului în ultimele două luni, inclusiv în direcţia aeroportului.Însă compania aeriană israeliană El Al continuă să opereze zboruri regulate spre şi dinspre Tel Aviv. El Al a fost prima companie aeriană care şi-a echipat avioanele civile de pasageri cu un sistem de apărare antirachetă, în urmă cu două decenii.Sâmbătă, Israelul şi-a continuat bombardamentele asupra Fâşiei Gaza în războiul împotriva Hamas, după ce Statele Unite au opus veto la o rezoluţie a ONU care cerea o încetare a focului pentru a aduce un răgaz teritoriului palestinian, unde situaţia umanitară este apocaliptică, potrivit ONG-urilor, transmite France Presse.Blocarea de către Washington a acestei rezoluţii a Consiliului de Securitate al ONU a fost rapid condamnată de Autoritatea Palestiniană şi de mişcarea islamistă Hamas, care se află la putere în Fâşia Gaza din 2007. Ministrul israelian de externe, Eli Cohen, a declarat că o încetare a focului ''ar împiedica prăbuşirea organizaţiei teroriste Hamas''.Războiul a fost declanşat de un atac sângeros la 7 octombrie de către comandouri Hamas care s-au infiltrat pe teritoriul israelian din Gaza, în care au fost ucise 1.200 de persoane, majoritatea civili, potrivit autorităţilor israeliene. Aproximativ 240 de persoane au fost luate ostatice şi duse în Gaza, unde 138 sunt încă reţinute.Israelul a jurat să "anihileze" Hamas, clasificată drept organizaţie teroristă de către Statele Unite, Uniunea Europeană şi Israel.Un bărbat israelian în vârstă de 25 de ani, Sahar Baruch, care a fost răpit de teroriştii palestinieni la 7 octombrie, a murit în timp ce era ţinut ostatic în Fâşia Gaza, au anunţat sâmbătă Kibuţul Be'eri, unde locuia Baruch, şi sediul Forumului Ostacilor şi al Familiilor Dispărute, într-un comunicat comun citat de DPA. Bunica şi fratele său au fost ucişi în masacrul comis de Hamas, potrivit textului.Aripa armată a mişcării islamiste Hamas, Brigăzile al-Qassam, a difuzat vineri o înregistrare video care iniţial îl arăta pe tânărul de 25 de ani în viaţă. La final, se poate vedea un cadavru însângerat. Brigăzile Qassam au declarat că acesta a fost ucis în timpul unei tentative de salvare israeliene.Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Daniel Hagari, a anunţat vineri că doi soldaţi israelieni au fost grav răniţi în timpul unei operaţiuni de salvare a ostaticilor. Nu am salvat niciun ostatic în această operaţiune, a spus el.

