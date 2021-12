VIDEO| Joe Biden: 'Democraţia în lume se confruntă cu provocări importante şi îngrijorătoare'

Democraţia în lume are nevoie de ”campioni”, inclusiv Statele Unite, pentru a înfrunta ”provocări importante şi îngrijorătoare”, a declarat joi preşedintele american Joe Biden, în deschiderea unui summit virtual de două zile pe această temă, , relatează AFP.

Şeful statului american, care a invitat liderii a 100 de ţări la acest summit, o alegere care a provocat tensiuni, a recunoscut că Statele Unite însele sunt nevoite ”să lupte fără încetare pentru a se afla la înălţimea idealurilor lor democratice”, în aceastp alocuţiune, la Casa Albă, pe un podium înconjurat de panouri cu inscripţia ”Summit for Democracy” şi un logo în culorile albastru, portocaliu şi alb.

Cel de-al 46-lea preşedinte american a recunoscut că niciunul dintre statele invitate la acest summit nu este ”perfect”.

Însă el le-a îndemnat să-şi unească eforturile împotriva ”autocraţiilor” care-şi ”justifică practicile şi politicile reprimării drept cel mai efcient mijloc de a răspunde provocărilor momentului” şi care seamănă îndoieli cu privire la capacitatea regimurilor democratice de a avea grijă de cetăţenii lor.

TENSIUNI CU CHINA ŞI RUSIA

Acest eveniment, oragnizat virtual la Washington, din cauza pandemiei covid-19, urmează să continue teoretic în 2022 în persoană.

La summit iau parte reprezentanţi ai 100 de guverne, ONG-uri, întreprinderi şi organizaţii caritabile - însă lista invitaţilor a provocat tensuni puternice.

China şi Rusia au denunţat dur faptul că nu au fost invitate.

Faptul că Statele Unite îşi permit să definească ”cine este o «ţară democratică» şi cine nu este eligibil în acest statut” relevă o ”mentalitate a Războiului Rece”, au denunţat la sfârşitul lui noiembrie, într-un editorial, ambasadorii rus Anatoli Antonov şi chinez Qin Gang.

Invitarea Taiwanului la acest summit a înfuriat Beijingul, care consideră insula o provincie chineză, în pofida faptului că nu deţine vreun control asupra acesteia.

Acest summit are loc într-un moment de tensuni puternice între Statele Unte şi China, dar şi între America şi Rusia, potrivit News.ro.

Washingtonul a anunţat luni că nu trimite niciun reprezentant diplomatic la Jocurile Olimpice (JO) de Iarnă de la Beijing, prevăzute în februarie.

Australia, Canada şi Regatul Unit s-au alăturat boicotului Washngtonului, însă Franţa a anunţat că nu se alătură la rândul ei.

În privinţa Rusiei, Joe Biden îşi multiplică avertismentele la adresa lui Vladimir Putin, pe care speră să-l descurajeze să atace Ucraina, agitând spectrul unor sancţiuni economice extrem de dure.

Dincolo de discuţiile politicoase de la ”Summitul Democraţiei”, preşedintele american este angajat într-un raport de forţe dur, în cadrul căruia poartă joi consultări cu aliaţii săi - preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, iar apoi statele membre NATO din Europa de Est.

Lista ţărilor invitate sau neinvitate la acest summit a creat, mai larg, o dezbatere.

Pakistanul, Filpinele, Brazilia preşedintelui de extremă dreapta Jair Bolsonaro au fost invtate, însă nu şi Ungaria suveranistului Viktor Orban, un stat membru al Uniunii Europene (UE), sau Turcia lui Recep Tayyip Erdogan, un aliat al Washingtonului în NATO.

”IDEE PROASTĂ”

Summitul Democraţei are loc în contextul în care Statele Unite se confruntă cu o cirză politică fără precedent, în care fostul preşedinte Donald Trump şi aliaţii săi conservatori continuă să denunţe - fără probe - fraude electorale din cauza cărora i s-ar fi ”furat” alegerile prezidenţiale din noiembrie 2020.

Atacul violent al unor susţinători ai lui Donald Trump asupra Congresului, la 6 ianuarie, a zguduit democraţia americană, iar America este zdruncinată de disensiuni, în pofida poziţiei de ”unificator” a preşedintelui Biden Joe Biden, care întâmpină dificultăţi în sondaje, urmează să înfrunte peste un an alegerile legislative de la jumătate de mandat, care sunt în mod tradiţional puterii.

Acest scrutin ar putea, în cazul unui succes al republicanilor, să-l determine pe Donald Trump să candideze la al doilea mandat la Casa Albă.

Bruce Jentleson, un profesor de ştiinţe politice la Universitatea Duke, consideră că acest summit ”a fost mereu o idee proastă”, care alimentează tensiuni, fără să conducă la progrese.

”Avem probleme mai importante decât orice altă democraţie occidentală”, subliniază el.

”Am atacat Congresul. Era o tentativă de lovitură de stat. N-am văzut aşa ceva la Paris, la Bundestag (în Germania) sau la sediul Uniunii Europene la Bruxelles”, denunţă el.

”Dacă vrem să rivalizăm, trebuie să facem tot ceea ce putem, şi trebuie să o facem în ţara noastră în loc să adunăm 100 de lideri pentru a spune «noi iubim democraţia»”, apreciază el.

