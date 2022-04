VIDEO| Nicola Sturgeon, premierul Scoției, este acuzată de 'ipocrizie flagrantă' privind măsurile sanitare

Nicola Sturgeon a fost denunțată la poliție pentru că pare să fi încălcat propriile reguli anti-Covid privind purtarea unei măști sanitare.

Primul ministru a fost nevoit anterior să își ceară scuze pentru că a încălcat regulile privind masca în 2020 și a declarat că nu va mai face acest lucru niciodată.

"Aceste reguli mi se aplică mie, la fel ca tuturor celorlalți, iar regulile contează cu adevărat", a spus ea la acea vreme. "Mă voi asigura că nu voi lăsa garda jos din nou".

Cu toate acestea, ea a fost acuzată că a comis aceeași încălcare a regulilor într-o frizerie în timp ce făcea campanie electorală pentru alegerile locale de sâmbătă, informează heraldscotland.com.

Conservatorii scoțieni au acuzat-o de "ipocrizie flagrantă"

SNP a declarat că doamna Sturgeon nu a purtat masca timp de "câteva secunde" înainte de a-și da seama și de a-și repara "imediat" greșeala.

Un purtător de cuvânt al Poliției scoțiene a declarat: "Nu am avut nici o problemă: "Putem confirma că am primit o plângere care este în curs de evaluare".

Liderul SNP a postat un videoclip în care apare purtând obișnuita mască de față în timp ce rade barba unui bărbat în Iconic Gents Hair din East Kilbride.

Cu toate acestea, ulterior au apărut alte imagini în care ea glumește și se preface că taie părul cuiva în același spațiu mic și fără mască, înainte de a fi filmat videoclipul oficial.

Unii dintre angajați și clienți au apărut, de asemenea, fără mască în clipuri.

O încălcare a regulilor privind acoperirea feței poate duce la o amendă de 60 de lire sterline.

După ce clipul de șase secunde a fost postat pe Twitter, unul dintre criticii online ai doamnei Sturgeon, Jane Lax, fost trezorier al Partidului Conservator din Moray, a depus o plângere la Poliția scoțiană.

Jane Lax a postat o captură de ecran a formularului său de plângere și a sugerat că Nicola Sturgeon ar trebui să fie investigată, așa cum a fost investigat și Boris Johnson pentru că a încălcat regulile de izolare în Downing Street.

Ea a scris: "Aș dori să o raportez pe Nicola Sturgeon pentru încălcarea regulilor actuale anti-Covid. Consider că, așa cum Boris Johnson a fost tras la răspundere, aceleași standarde de investigare a poliției ar trebui să fie aplicate primului ministru".

???? ✂️ I’ve done some surreal things on the campaign trail over my many years in politics - this (at Iconic Gents Hair in East Kilbride) has to be right up there with the best - and scariest!! For the record, it was all his idea! pic.twitter.com/66dDsz8erU