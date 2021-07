VIDEO| O femeie din Texas a fost debarcată din avion după ce a făcut acuzații homofobe: 'Ai naibii homosexuali. Ați distrus Disney'

O femeie care se afla într-un avion al American Airlines ce se pregătea să decoleze spre aeroportul din Dallas, Texas, a fost debarcată după ce a făcut acuzații homofobe în fața celorlalți pasageri. Ea a fost filmată folosind un limbaj violent și țipând la persoanele care se aflau la bord.

„Ai naibii homosexuali. Ați distrus Disney. Credeți că vorbesc cu copiii mei despre căsătoria persoanelor de același sex? Nu, nu vorbim despre asta. Dar dacă vreți să discutăm, hai să o facem”.

Înainte să-și continue pledoaria, un însoțitor de zbor o apucă de mână și a escortează spre ieșirea din avion.

Pe înregistrare se aude vocea unei femei care spune că este o lesbiană măritată „care a luptat pentru țară”.

Pasagerii au aplaudat după ce persoana acuzată de homofobie a fost evacuată din avion.

Dallas Woman and her kids Dragged off of Airplane departing DFW after homophobic rant and attacking passengers pic.twitter.com/mUNCspvc95