VIDEO| Trump imită un lider al talibanilor, reproducând sunetele unui porc

Fostul președinte american Donald Trump imită un lider al talibanilor din Afganistan și face referire la el cu numele generic de „Mohammed” în timpul unui miting organizat în Arizona sâmbătă seară. Trump a povestit cum a decurs o convorbire cu Hibatullah Akhundzada, pe vremea când era președintele SUA.

„I-am spus talibanului, am vorbit cu liderul lor, i-as spus… ‘hai să-l numim Mohammed’, i-am spus: Mohammed, noi ne retragem”, povestește Trump.

Apoi, Trump l-a imitat pe Akhundzada reproducând sunetele unui porc. „E un tip destul de dur”, a adăugat Trump.

„Nu are prea multe maniere, dar s-a comportat frumos, cred că a fost cât de drăguț a putut”.

„Tot ce știu ei este să se lupte”, continuă Trump.

Trump povestește și că l-a amenințat pe liderul taliban. „O să ne întoarcem și o să lovim mai tare decât a fost țara voastră lovită vreodată. Și satul tău, unde știu că te afli și unde sunt toți ai tăi, va fi locul unde va cădea prima bombă”.

Toți cei prezenți au aplaudat la scenă deschisă.

Trump can't remember the name of the Taliban leader, says, "let's call him Mohammed." (His name is Hibatullah Akhundzada) pic.twitter.com/bhZgVZnz7Y

Trump indicates that the leader of the Taliban communicates in grunts and groans (he also has his name wrong) pic.twitter.com/dXjSdfZ9cN