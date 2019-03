VIDEO Unul dintre autorii atacului armat din Noua Zeelandă s-a FILMAT în timp ce se ducea la una dintre moschei

Unul dintre autorii atacului armat de la Christchurch, un australian în vârstă de 28 de ani, s-a filmat în timp ce se deplasa către moscheea Al Noor, din centrul oraşului, conform presei locale.

Atacatorul s-a identificat ca fiind "Brenton Tarrant" - un bărbat alb, de 28 de ani, de origine australiană, conform presei locale, iar Twitter a închis un cont de utilizator pe acest nume.

Comisarul de poliţiie Mike Bush s-a declarat îngrijorat că filmarea se regăseşte pe reţelele sociale şi a precizat că poliţia face demersuri pentru ca aceasta să fie ştearsă.

"Nu ar trebui să fie în spaţiul public", a spus el.

Presa australiană a anunţat că poliţia antiteroristă din New South Wales desfăşoară operaţiuni în zona Coffs Harbour. Nu se ştie dacă "Tarrant" era din Coffs Harbour, dar cu siguranţă era din New South Wales, conform presei australiene.

Se crede că bărbatul ar avea familie în Grafton, la nord-est de Coffs Harbour.

El a început să transmită live în timp ce mergea către moscheea Al Noor Mosque. În duba sa s-ar fi aflat arme, muniţie şi canistre cu benzină.

El a luat arma şi a intrat în moschee, iar prima victimă fost împuşcată chiar la uşă, conform New Zealand Herald. Bărbatul avea asupra sa cel puţin o armă automată şi mi multe rezerve de munţie.

#BreakingNews Fatal Shootings at #Christchurch Mosques New Zealand . 27 people have reportedly been killed. #NewZealand Zion #LaLlamada Nova Zelândia #SaveODAAT #ChristchurchMosqueAttack pic.twitter.com/y33FYlyuVm