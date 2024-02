VIDEO Acuzații grave ale unui celebru vloger la adresa Digi24: 'E multă informație falsă și știri false date de Digi TV'

Unul dintre cei mai cunoscuți vlogeri de turism din România, Cosmin Avram, a lansat acuzații grave la adresa jurnaliștilor de la Digi24. Avram, care a stat 30 de zile în Rusia, spune că jurnaliștii acestei televiziuni i-au pus cuvinte în gură și că au dat informații false despre vlogurile sale realizate în Rusia.

”Îmi place Rusia și o să revin și vreau să subliniez asta. Presa din România mi-a pus cuvinte în gură. Cei de la Digi au spus că am zis eu că nu îmi place Rusia și că nu o să mai revin în această țară, ceea ce este fals. Asta e presa din România, se pare că și Digi, celebra televiziune care acum câțiva ani era catalogată ca o televiziune corectă, s-a dovedit că nu este așa. Cel puțin eu am ajuns la concluzia asta pentru că am văzut că, atunci când am publicat acel clip de Revelion, e multă informație falsă și știri false date de Digi TV. Dar, asta e presa din România.

Din momentul în care tu dai știri false, informezi greșit oamenii, creezi această tensiune între țări, e un lucru greșit, ce nu ar trebui să se întâmple, iar un jurnalist nu ar trebui să facă asta, ar trebui să fie neutru.”, a spus Avram pe canalul său de YouTube, unde este urmărit de peste 180.000 de abonați.

Cosmin Avram a vizitat și Ucraina, înainte de a merge în Rusia.