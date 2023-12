Video 'Anatomy of a Fall', marea câştigătoare a premiilor Academiei Europene de Film 2023

Drama judiciară "Anatomy of a Fall", recompensată cu Palme d'Or la cea de-a 76-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes, a câştigat trofeul pentru cel mai bun film european la cea de-a 36-a ediţie a galei premiilor Academiei Europene de Film (EFA), care a avut loc sâmbătă seară la Berlin, informează DPA.

Filmul, în regia cineastei franceze Justine Triet, spune povestea unei scriitoare de succes, interpretată de Sandra Hüller ("Toni Erdmann", "The Zone of Interest") care încearcă să îşi dovedească nevinovăţia după ce a fost acuzată de uciderea soţului ei.





Pelicula câştigase anterior premiul pentru cel mai bun scenariu şi un premiu pentru cel mai bun montaj. De asemenea, Triet a fost recompensată cu premiul pentru cel mai bun regizor, iar Sandra Hüller s-a impus la categoria cea mai bună actriţă.



Actorul danez Mads Mikkelsen a fost desemnat cel mai bun actor pentru interpretarea sa din filmul "The Promised Land" şi a acceptat premiul prin intermediul unei înregistrări video.



Actorul german Christian Friedel, care l-a interpretat pe comandantul de la Auschwitz Rudolf Höss în filmul "The Zone of Interest", s-a numărat printre nominalizaţii la premiul pentru această categorie.



Academia Europeană de Film a premiat-o şi pe actriţa britanică Vanessa Redgrave pentru întreaga carieră.



De asemenea, regizoarea spaniolă Isabel Coixet ("The Secret Life of Words") a fost recompensată pentru serviciile aduse cinematografiei mondiale.



Premiile Academiei Europene de Film sunt considerate printre cele mai prestigioase distincţii din industria cinematografică, iar gala acestora are loc alternativ la Berlin şi în alte oraşe europene.



Anul trecut, premiul pentru cel mai bun film i-a revenit satirei "Triangle of Sadness", în regia lui Ruben Östlund.