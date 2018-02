VIDEO - Armata israeliană prezintă imagini TERIFIANTE, direct de pe frontul din Siria

Israelul afirmă că a afectat puternic sistemul de apărare anti-aeriană sirian, susţinând că atacul masiv lansat sâmbătă în Siria după ce o dronă a intrat în teritoriul israelian şi un avion de luptă israelian a fost doborât, este cel mai puternic din 1982. Purtătorul de cuvânt al Forţelor Armate israeliene a postat pe contul său de Twitter şi imagini cu drona, dar şi din timpul atacului asupra poziţiilor siriene.

Oficialii militari israelieni afirmă că pagubele provocate sistemului de apărare antiaeriană al Siriei sunt mari. Reacţia militară a Israelului este "cel mai mare şi cel mai semnificativ atac al forţelor aeriene asupra apărării aeriene din Siria de la Operaţiunea Pace pentru Galileea" din 1982, din timpul primului război din Liban, conform generalului Tomer Bar, din cadrul forţelor aeriene.

Tensiunile s-au accentuat după doborârea unui avion F-16 israelian, cei doi piloţi reuşind să se salveze înainte de prăbuşirea aparatului.

Israelul a răspuns cu un val de atacuri care au vizat ţinte siriene şi iraniene.

Potrivit corespondentului BBC în Orientul Mijlociu, atacurile aeriene ale Israelului în Siria nu sunt neobişnuite, însă pierderea unui avion de luptă israelian reprezintă un semnal că situaţia escaladează, mai ales că se pare că este pentru prima dată când statul evreu are o asemenea pierdere în conflictul sirian.

Original footage showing #Iranian UAV infiltrating and then shot down over Israel, and #IDF strike on Iranian command vehicle in #Syria pic.twitter.com/Sz6poAOdjc