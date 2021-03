VIDEO Așa ceva nu există! Declarația INCREDIBILĂ a lui Cristian Ghinea despre PNRR: Regretă că nu a dat un titlu documentului

Planul Naţional de Relansare şi Reformă conţine multe reforme şi, pentru a trece de la 41 miliarde de euro cât sunt programate în prezent, la 29,2 miliarde, un indicator va fi acela al seriozităţii şi profunzimii reformelor, a declarat vineri, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, care a subliniat că va face tot posibilul pentru ca PNRR să nu fie motiv de gâlceavă politică.

"Sunt diverse componente, multe reforme şi nu vă ascund că, trebuind să trecem de la 41 miliarde euro câte sunt acum programate la 29,2 miliarde euro, un indicator va fi şi acela al seriozităţii şi profunzimii reformelor la care ministerele şi agenţiile se angajează. Deci, cu cât avem mai multe reforme, cu atât şansa ca suma alocată iniţial să rămână în PNRR final creşte.(...) PNRR, împreună cu programele operaţionale viitoare ajung spre 80 miliarde euro pe care le programăm în acest an la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi care vor pune baza de dezvoltare pentru următorii 10 ani. Tocmai de aceea intenţionez să fac tot ce depinde de mine, de noi, pentru ca PNRR să nu fie motiv de gâlceavă politică", a spus Ghinea la briefingul de la finalul şedinţei de Guvern.

Citește și: Managerul Spitalului „Victor Babeș” din București: ‘Se pare că va fi și mai rău de atât, dacă vom continuă în acest ritm’

El a anunţat că va merge în Parlament pe 30 martie, la Comisia de Afaceri Europene a Camerei Deputaţilor, pentru a prezenta programul aprobat în Guvern şi va merge de câte ori va fi necesar să explice ceea ce vrea Executivul să facă.

"Pentru că sunt foarte mândru de ceea ce am pus în acest document, sunt foarte mândru de alocări, sunt foarte mândru de reforme şi nu cred că cineva din clasa politică poate să reproşeze ceva la modul în care am gândit alocările şi la modul în care am gândit reformele. Poate că nu am fost destul de ambiţioşi, dar dacă vom putea să fim şi mai ambiţioşi în reforme sunt gata să merg în această direcţie", a adăugat ministrul.

Citește și: Ion Cristoiu: ‘Sub faldurile luptei împotriva corupției, capitalismul românesc a fost distrus. Capitaliștii români sunt pe cont propriu fiecare’

Cristian Ghinea a semnalat că, dacă ar fi să aibă un regret, este acela că autorităţile s-au concentrat foarte mult pe conţinut şi mai puţin pe ambalaj şi că nu au reuşit deocamdată să dea un titlu documentului, care să spună ceva românilor.

"Aş vrea să vă spun cum se numesc planurile de relansare în alte ţări: France Relance, Espania Puede (Spania poate), Recuperar Portugal. Sunt mesaje pe care guvernele acestor ţări le-au dat pentru populaţia lor şi poate găsim unul şi pentru România. Ce cred eu că ar trebui să le spunem românilor despre acest PNRR este că suntem într-un moment de restart ca şi naţiune, suntem într-un moment, deşi dificil cu criza Covid, în care avem şansa să reaşezăm lucrurile pe alte baze. De aici şi această insistenţă pe reformă şi pe schimbări", a punctat şeful MIPE.

Citește și: Ioana Ene Dogioiu: ‘Presiunea externă nu mai permitea menținerea SIIJ în forma actuală. Miza devenise ce va veni după SIIJ’

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a prezentat vineri, în şedinţa de Guvern, propunerea Planului Naţional de Relansare şi Rezilienţă (PNRR), care include investiţii în domenii prioritare: sănătate, educaţie, mediu, transport şi reforme esenţiale pentru modernizarea României.

Conform unui comunicat al MIPE, reformele şi investiţiile sunt grupate pe 30 de componente care acoperă toţi cei 6 piloni ai Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă aşa cum a fost el adoptat de instituţiile europene.

Citește și: Măsurile restrictive și vaccinarea au eșuat în Germania: Crește alarmant numărul de infectări. Expert în sănătate – ‘Trebuie să revenim la izolare’

Astfel, spre exemplu, pentru România Educată - reforme, digitalizare, şcoală pentru toţi - sunt prevăzute 3,4 miliarde euro, pentru Sănătate - 3 miliarde euro, Transport - 9 miliarde euro, Mediu - 6,8 miliarde euro.

Printre reformele propuse se numără: Reforma sistemului de pensii şi reforme fiscale; Încurajarea formalizării muncii. Venitul minim de incluziune; Împădurim România şi protejăm biodiversitatea; România comunităţilor. Rezilienţa României înseamnă rezilienţa actorilor de la firul ierbii.

Citește și: Managerul Spitalului „Victor Babeș” din București: ‘Se pare că va fi și mai rău de atât, dacă vom continuă în acest ritm’

Propunerea PNRR prezentată vineri va fi aprobată săptămâna viitoare de Guvern şi apoi va începe negocierea cu Comisia Europeană. Oficial, această negociere demarează la data de 1 mai 2021, însă discuţiile cu reprezentanţii Comisiei Europene au avut loc informal, pe componente, pe parcursul perioadei de elaborare a PNRR.

În urma unui amplu proces de consultări tehnice şi publice, MIPE a primit 1.700 de propuneri sub forma de fişe de reformă şi investiţii, transmise de către ministerele de linie şi partenerii din mediul de business şi societatea civilă. Pe baza acestora, este propusă o alocare de 41,1 miliarde euro, reprezentând 141% din alocarea României, atât din granturi cât şi împrumuturi (cu 11,91 miliarde euro peste alocarea de 29,19 miliarde euro care a fost actualizată recent de Comisia Europeană).

Citește și: Ion Cristoiu: ‘Sub faldurile luptei împotriva corupției, capitalismul românesc a fost distrus. Capitaliștii români sunt pe cont propriu fiecare’ .