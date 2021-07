VIDEO| Avioane de atac ruseşti Su-24 au fost la originea alertei de securitate din Lituania

Două avioane de luptă ruseşti care au zburat fără a-şi anunţa prezenţa în Marea Baltică au fost la originea alertei de securitate joi care a întrerupt conferinţa de presă a premierului spaniol Pedro Sanchez la baza NATO din Siauliai, în Lituania, relatează EFE.

"În această dimineaţă, două avioane de luptă Eurofighter ale NATO au decolat pentru a identifica două aparate ce zburau peste Marea Baltică. Au fost indentificate două avioane de luptă ruseşti Su-24 care se îndreptau spre nord-est", au declarat pentru agenţia spaniolă de presă surse din cadrul Alianţei Nord-Atlantice.

Aceste două avioane de atac ruseşti "nu au trimis un plan de zbor, nu au activat transponderele şi nu au vorbit cu controlorii de trafic aerian", au adăugat acestea.

Avioanele ruseşti au decolat din enclava rusă vecină Kaliningrad şi au dezactivat transponderele de la bord, a declarat pentru AFP maiorul Andrius Dilda, purtător de cuvânt al Statului Major al armatei lituaniene, relatează Agerpres.ro.

În ultima zi a turneului său baltic, Pedro Sanchez şi-a început vizita în Lituania printr-o deplasare la baza aeriană unde se află un contingent spaniol care participă la misiuni ale poliţiei aeriene deasupra Mării Baltice, apărând cele trei republici baltice împotriva posibilelor ameninţări ruseşti.

Premierul spaniol era însoţit de preşedintele lituanian Gitanas Nauseda. În timp ce ţinea un discurs, premierul Sanchez a fost întrerupt de vocile piloţilor care s-au repezit spre hangar, anunţând o alertă de securitate din cauza prezenţei a două avioane neindentificate. Imediat au fost ridicate de la sol două Eurofighter spaniole pentru interceptarea a două avioane Su-24 care survolau apele internaţionale în Marea Baltică, potrivit AFP.

"Aceasta justifică prezenţa forţelor spaniole în Lituania", a declarat Sanchez atunci când conferinţa de presă a fost reluată. "Conferinţa de presă a fost întreruptă de un caz real", a completat Nauseda.

Ulterior, purtătoarea de cuvânt a Alianţei, Oana Lungescu, a declarat că episodul de joi "arată încă o dată importanţa misiunii de patrulare aeriană a NATO, operaţională de 60 de ani pentru a asigura securitatea cerului nostru", conform EFE.

De asemenea, a spus ea, aceasta "arată şi abilităţile piloţilor noştri şi o strânsă coordonare între aliaţii NATO".

Incidente similare în regiunea Mării Baltice se produc de mai multe ori pe săptămână, notează AFP.

De-a lungul Europei, avioanele de luptă ale NATO sunt permanent de serviciu şi gata să decoleze rapid în cazul în care sunt detectate zboruri suspecte sau neanunţate în apropierea spaţiului aerian aliat.

Acest serviciu include patrule aeriene NATO, în care detaşamente de avioane asigură prin rotaţie securitatea aeriană a ţărilor aliate.

În 2020, forţele aeriene NATO s-au mobilizat de peste 400 de ori pentru a intercepta avioane necunoscute, majoritatea din Rusia, apropiindu-se de spaţiul aerian al Alianţei, notează EFE.

A news conference in Lithuania with Spanish Prime Minister Pedro Sanchez was abruptly halted as NATO scrambled jets to intercept two Russian aircraft https://t.co/3zgBeQcIPQ via @bpolitics