VIDEO Bad Bunny, marele câştigător cu zece trofee al premiilor Billboards Latin Music

Cântăreţul portorican Bad Bunny a dominat joi gala Billboard Music Awards câştigând zece trofee, înr-o ceremonie cu mare încărcătură emoţională, în care au fost omagiaţi muzicienii Juan Gabriel şi Johnny Ventura şi au fost recompensate carierele artiştilor Daddy Yankee, Paquita la del Barrio şi Maná, relatează EFE, potrivit Agerpres.

Bad Bunny a fost marele câştigător al serii obţinând 10 dintre cele 22 de trofee la care care aspira, inclusiv premiile pentru cel mai bun artist al anului, cântecul anului pentru "Dákiti" şi albumul anului, pentru "YHLQMDLG".

"Mulţumesc tuturor celor care îmi susţin muzica. Le dedic acest premiu tuturor celor care fac muzică şi care nu au avut parte de aceeaşi expunere ca mine sau care nu sunt recunoscuţi. Şi eu eram la fel, iar acum sunt aici. Vă mulţumesc că faceţi muzică bună", a spus artistul portorican.

"Vă mulţumesc, nu aveţi pentru ce", a spus în râsetele publicului şi cântăreaţa mexicană Paquita la del Barrio, recompensată cu un premiu pentru întreaga carieră.



Lista celor premiaţi l-a inclus de asemenea pe Jhay Cortés, care a câştigat trei premii Billboard Latin pentru "Dakiti", colaborarea sa cu Bad Bunny.



Trupa americană Black Eyed Peas l-a egalat ca număr de trofee, în timp ce Karol G, Banda MS de Sergio Lizarraga, Eslabón Armado, Price Royce, Maluma şi The Weeknd au obţinut fiecare câte un premiu.



Aspirând la opt trofee, artista columbiană Karol G a fost recompensată până la urmă cu premiul pentru cea mai bună artistă a anului, la categoriile Hot Latin Songs şi Top Latin Albums.



Trupa de rock Maná a primit un premiu Billboard Latin pentru cel mai bun duet pop al anului, precum şi prestigiosul premiu Icon. Artiştii au urcat pe scenă pentru a interpreta live o nouă versiune a piesei "Reloj cu cu", alături de tânăra Mabel, o fetiţă de 12 ani şi finalistă a concursului de televiziune "La voz kids México".



Gala a fost prezentată de Gaby Espino, William Levy, Maite Perroni şi Pedro Fernández şi a început cu recitalul artistei americano-cubaneze Camila Cabello, care a interpretat cântecul "Don't Go Yet", primul extras al noului său album, dedicat familiei şi originilor sale latino.



"Patria mea cere libertate", a spus tânăra artistă, recunoscută pentru militantismul său împotriva regimului Castro.



Gala a avut şi momente de nostalgie odată cu comemorarea a cinci ani de la moartea artistului mexican Juan Gabriel, căruia i-a fost adus un omagiu la care au participat cântăreţii Ana Bárbara, Yuri şi Guadalupe Pineda, care au interpretat un potpuriu al pieselor regretatului artist care a inclus "Se me olvidó otra vez", "Abrazame muy fuerte", "Te sigo amando", "Me nace del corazón" şi "Amor eterno".



Artistul dominican Wilfrido Vargas a fost cel care i-a adus un omagiu maestrului de merengue Johnny Ventura, decedat în iulie anul acesta, în timp ce Ana Bárbara a urcat pe scenă pentru a cânta alături de Paquita La del Barrio, două dintre piesele regretatului muzician, "El consejo" şi "Rata de dos patas".



Daddy Yankee, recompensat cu Billboard Latin Music Hall of Fame, a urcat apoi pe scenă pentru a interpreta noua sa piesă "Métele al perreo", care a dominat în ultima săptămână topurile muzicii latino.



La rândul său, Myke Towers, care a interpretat noul său cântec"Experimento", a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun artist al anului, în timp ce cântăreaţa spaniolă Rosalia şi cea dominicană Tokisha au prezentat pentru prima oară în public duetul lor urban, "Linda".