VIDEO - Cel puțin cinci morți după ce o furtună devastatoare a lovit mai multe țări din fosta Iugoslavie

A fost a doua furtună puternică în doar două zile care s-a abătut asupra regiunii, după o serie de zile extrem de calde, arată AP.

Doi bărbați au murit în capitala Croației, Zagreb, după ce au fost loviți de copaci căzuți, a anunțat poliția croată. Un bărbat în vârstă de 50 de ani a fost lovit în timp ce se afla pe stradă, iar un bărbat în vârstă de 48 de ani era în mașina sa. Medicul Ljupka Hitrova a declarat pentru agenția oficială de știri Hina că cele două victime aveau multiple răni la cap.

Serviciul de protecție civilă din estul Croației a anunțat că o persoană a murit după ce un copac a căzut peste mașina sa în orașul Cernik.

În Zagreb, un bărbat în vârstă de 36 de ani a fost grav rănit când o macara s-a prăbușit, se arată în comunicatul poliției.

Tot în Zagreb, furtuna a oprit total transportul în oraș, a provocat întreruperi de energie electrică și a lăsat străzile blocate de copacii căzuți.

O situație similară a fost raportată în Slovenia vecină, unde vântul puternic a doborât copaci și a smuls acoperișuri.

Televiziunea publică RTV Slovenia a relatat că o persoană a fost ucisă și alta a fost rănită când un copac a căzut peste ele în zona lacului Bled. O persoană a murit, de asemenea, în Bosnia, iar cel puțin 20 au fost rănite, au declarat autoritățile din această țară.

În Belgrad, unele părți ale orașului au rămas fără electricitate, iar aeroportul a fost închis temporar. Un videoclip postat pe rețelele de socializare a arătat o macara uriașă căzând.

În alte părți ale Serbiei, oamenii au raportat copaci crăpați, căderi de cărămizi și acoperișuri smulse. O fetiță de 12 ani a fost spitalizată după ce un copac a căzut peste ea în orașul Novi Sad din nordul țării.

Serviciile de urgență din cele trei țări au raportat sute de intervenții în timp ce furtuna „mătura” regiunea.

#BREAKING #Croatia #Slovenia More footage of the heavy storm in Croatia and Slovenia today. pic.twitter.com/RwoFs9YFKs

Serbia Croatia In addition to Belgrade, due to a strong storm, a crane also fell in the Croatian capital, Zagreb.#STORM #Croatia pic.twitter.com/YB7YU5aJWG