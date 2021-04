VIDEO - Chitara lui Kirk Hammett din clipul One a fost scoasă la licitaţie

Chitara la care Kirk Hammett a cântat în videoclipul melodiei ''One'' a formaţiei americane Metallica a fost scoasă la licitaţie, relatează Loudwire şi contactmusic.com, arată Agerpres.

Heritage Auctions a scos la licitaţie, pentru o perioadă de timp limitată, instrumentul care se află în stare ''excelentă''. Miercuri, cea mai mare sumă oferită ajunsese la 26.000 de dolari.

Chitara, marca ESP seria 400, este semnată cu tuş argintiu de muzicianul în vârstă de 58 de ani şi este însoţită de certificatul de autenticitate şi cutia originală.

''Lansat la începutul anului 1989, videoclipul ''One'' de la Metallica a fost primul videoclip realizat vreodată de formaţie. După lansarea a trei albume fără videoclipuri promoţionale, un video de cinci minute pentru al treilea single de pe al patrulea album al lor a fost o realizate majoră la acea vreme. Filmat în alb şi negru şi îmbinând scene şi sunete din filmul din 1971 'Johnny Got His Gun', videoclipul 'One' a fost o prezenţă de bază pe MTV'', potrivit Heritage Auctions.

Licitaţia se desfăşoară până la data de 11 aprilie.

Recent, bateristul Metallica, Lars Ulrich, a declarat că, în pofida pandemiei, membrii formaţiei - care îi include pe solistul şi chitaristul James Hetfield şi basisul Robert Trujillo - lucrează ''serios'' la un nou album, primul care va fi lansat după ''Hardwired...To Self-Destruct'' din 2016.

Chitara acustică la care regretatul solist Nirvana, Kurt Cobain, a cântat în cadrul concertului ''MTV Unplugged in New York'' - album lansat în 1994 - a fost vândută în 2020 cu suma de 6,01 milioane de dolari la o licitaţie organizată de Julien's Auctions, stabilind astfel recordul pentru cea mai scumpă chitară din lume.