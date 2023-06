VIDEO Concert de operă şi show nocturn cu drone, la Oradea, la finalul Zilei mondiale Art Nouveau

Concertul de operă "Harmonies of Art Nouveau" şi un show de lumini şi forme oferit de 200 de drone au încheiat sâmbătă Ziua mondială Art Nouveau, sărbătorită, în perioada 6 - 11 iunie, la Oradea.

Iubitorii de muzică au avut parte de un program cu titluri atent alese, din lucrările marilor compozitori Georges Bizet, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi, Francesco Cilea şi Giacomo Puccini.

Concertul oferit de Asociaţia Culturală Opera 2 You şi Filarmonica de Stat Oradea a avut ca invitaţi ai artei lirice trei solişti de marcă: soprana Brigitta Kele, tenorul Ioan Hotea şi baritonul Florin Estefan, orădean, managerul Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca.

Au cântat solo, în duet şi la final împreună celebra arie "Brindisi" de Verdi, sub bagheta dirijorului David Crescenzi, acompaniaţi de Orchestra Filarmonicii orădene. Şi-au dat concursul şi coriştii instituţiei, ridicând la superlativ întreaga reprezentaţie, aşa cum a apreciat şi publicul, cu aplauze prelungite.

"A fost un moment extraordinar pentru Oradea! Am aici lângă mine episcopul greco-catolic de la Atena, monseniorul Manuel Nin, care a rămas foarte impresionat atât de concert, cât şi de spectacolul cu drone. Filarmonica merge foarte bine, corul este deosebit, iar artiştii sunt extraordinari. Oradea merită asemenea evenimente mai ales în această zi specială Art Nouveau. Iar show-ul cu drone a fost o noutate, care ne-a bucurat. Organizatorii trebuie felicitaţi", a declarat, pentru AGERPRES, episcopul greco-catolic de Oradea, Virgil Bercea.

Deşi orădenii au fost alertaţi de vreme rea - cod portocaliu de furtuni, inclusiv căderi de grindină -, piaţa centrală a oraşului s-a umplut sâmbătă seara de spectatori, 'înarmaţi' cu umbrele, pe care însă nu a mai fost nevoie să le folosească şi programul serii s-a desfăşurat fără probleme. Spre încântarea publicului şi a organizatorilor - Fundaţia pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Bihor, Primăria Oradea şi Filarmonica de stat Oradea.

"Vremea a ţinut cu noi. Se întâmplă lucruri din ce în ce mai frumoase în Oradea. Ne bucurăm că putem colabora atât de bine cu Oradea Heritage şi cu Opera 2 You din Cluj. Ne-am dorit ca prin acest concert să putem demonstra că putem îmbina cele două forme de artă, muzica şi arhitectura, că ambele pot susţine şi pune în valoare, atât de frumos, patrimoniul Art Nouveau, atât de bine reprezentat în oraşul nostru", a declarat, pentru AGERPRES, directorul Filarmonicii orădene, Carmen Rus.

Managerul Operei din Cluj-Napoca, Florin Estefan, a mărturisit, la final, că a trăit cu emoţie acest concert, ca de fiecare dată când vine acasă.

"Nu-i nicăieri mai greu decât aici, pentru că sunt copleşit de amintiri. Deşi avem cariere în afara Oradiei sau a ţării, gândul nostru este tot acasă şi ne dorim să revenim cât mai des. A fost emoţionant. Iar sărbătoarea Art Nouveau, unde altundeva trebuie celebrată această zi în România dacă nu aici, în oraşul cu atâtea palate frumoase? Este a doua oară când, împreună cu colegii mei din Opera Naţională şi Asociaţia Opera 2 You, organizăm această gală cu ocazia Zilei mondiale Art Nouveau, ceea ce ne onorează şi ne motivează să o perfectăm de la an la an", a afirmat baritonul Florin Estefan.

Soprana Brigitta Kele, una dintre cele mai cunoscute şi îndrăgite voci ale operei zilelor noastre, este tot orădeană, absolventă a Academiei de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj şi o artistă recunoscută şi invitată pe mari scene ale lumii.

"Sunt nespus de fericită că am cântat, în sfârşit, în oraşul meu natal şi am putut să revin. Am avut foarte mari emoţii, cu atâţia colegi şi prieteni în public. A fost o atmosferă fantastică pentru mine, cântând aici, înconjurată de catedrale şi de frumuseţi arhitectonice pe care le sărbătorim", a arătat soprana Kele Brigitta.

Spectacolul în premieră la Oradea al celor 200 de drone a însemnat 14 minute de show pe cel mai mare ecran, cerul nopţii. Au desenat, pe muzică, cu lumini şi culori, decoraţiuni arhitectonice ce se regăsesc pe Palatul Vulturul Negru, o clădire de patrimoniu reprezentativă pentru curentul Art Nouveau.

Programul dedicat Zilei Art Nouveau se va derula şi duminică, între orele 10,00 şi 20,00, când se vor putea vizita în continuare expoziţiile imersive din interiorul Palatului Vulturul Negru.