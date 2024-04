VIDEO | Cutremur puternic în Taiwan: clădiri prăbuşite, pene de curent și alertă de tsunami în sud-vestul Japoniei

UPDATE - Potrivit USGS, o nouă replică s-a produs la 10 km adâncime, având magnitudinea de 5,7, după 37 de minute de la seismul iniţial, urmată după 8 minute de încă o replică, de 5,5.

Imagini prezentate la televiziune arată clădiri care s-au prăbuşit în oraşul Hualien de pe coasta estică a Taiwanului, informează The Guardian.

BREAKIN: A Multistory Building on the Corner of Congquing and Zhongshan Road has Partially Collapsed in Hualien as 7.5 Magnitude Earthquake hit Taiwan.#Taiwan #Earthquake pic.twitter.com/ePZ2XhgcFC