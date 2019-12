VIDEO Episod delicat la Guvern, după răbufnirea lui Ludovic Orban: ministrul Educației și șefului Cancelariei premierului, despre misterioasele OUG

Premierul Ludovic Orban le-a transmis, vineri dimineață, miniștrilor, în debutul ședinței de guvern, că nu mai acceptă introducerea ordonanțelor de urgență pe ordinea de zi dacă proiectele nu sunt discutate anterior cu el. ”Nu mi se pare normal ca, pe nepusă masă, să ne trezim cu ordonanțe despre care habar nu am”, a spus el. Replica premierului a venit după ce ministrul Educației, Monica Anisie a cerut introducerea pe ordinea de suplimentară a ședinței a două ordonanțe de urgență.

Ministrul Educației a negat, vineri, în conferința de presă de la Palatul Victoriei, după ședința de guvern, că premierul Ludovic Orban s-a referit la ea. Pe de altă parte, șeful Cancelariei premierului a recunoscut că pe ordinea de zi suplimentară a fost introdus un proiect care nu s-a adoptat.

Monica Anisie a spus că s-a adoptat în ședința de Guvern o ordonanță de urgență de prorogare a unor termene prevăzute de Legea 1/2011, astfel incât elevii care sunt acum în clasa a VII-a vor susţine, în anul şcolar următor, Evaluarea naţională aşa cum este organizată în prezent.

A URMAT URMĂTORUL DIALOG:

Reporter: Pentru care din cele doua proiecte v-a certat dl premier ca nu l-ati consultat inainte?

Monica Anisie, ministrul Educatiei: E un singur proiect acesta.

Reporter: Atunci domnia facea referire la dvs?

Monica Anisie: Nu. Se referea probabil la alt proiect de act normativ. Acesta a fost adoptat si este asumat, prevederile de fapt, sunt asumate si prin programul de guvernare.

Reporter: Ati discutat inainte acest proiect cu premierul?

Monica Anisie: Aceste prevederi sunt si in programul de guvernare

(...)

Reporter: E vorba despre acea propunere cu exceptarea de la obligativitatea inregistrarii in registrul matricol unic al studentilor Academiei de Informatii. Acesta este proiectul pe care nu l-ati discutat inainte?

Monica Anisie: A..

Ionel Dancă, șeful Cancelariei premierului: Deci acest proiect a fost prezentat pe lista suplimentara si necesita clarificari

Reporter: Dar acesta este subiectul care nu a fost discutat inainte.

Ionel Dancă: Nu, sunt chestiuni urgente pe care ministrii in sedinta de guvern le supun dezbaterii, unele se clarifica si sunt acceptate, dezbatute si adoptate, altele necesita in continuare..

Reporter: Mi-ar fi placut sa raspunda dna ministru.

Ionel Dancă: Suntem parte a aceluiasi guvern.

Reperter: Am inteles. In regula. Atunci o sa va intreb pe dvs de cate ori am ceva sa o intreb.

Ionel Dancă: Va rog, dna ministru, daca vrei sa completati.

Monica Anisie tace.

Ionel Dancă: Daca nu mai sunt intrebari, va multumim.