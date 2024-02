VIDEO - Eurovision: Cântecul ales de Spania provoacă furia feministelor

Căutând să-şi reapropie o insultă sexistă, cântecul pop selectat pentru a reprezenta Spania la următorul concurs Eurovision a stârnit proteste din partea organizaţiilor feministe, ceea ce a determinat guvernul să ia atitudine în favoarea acestui cântec, transmite marţi AFP, informează Agerpres.

Duo-ul Nebulossa a fost ales sâmbătă seara la Benidorm (sud-estul Spaniei) pentru a reprezenta Spania la concursul din luna mai, din Suedia, cu o melodie intitulată "Zorra", care înseamnă literal "vulpiţă". Dar cuvântul are şi un sens peiorativ în spaniolă, desemnând o prostituată sau o femeie care are mai mulţi parteneri. "Am fost numită deseori 'vulpiţă'. Acest titlu este o modalitate de a transforma acest apelativ în ceva frumos, în sensul 'de a şti ce vrei'", a explicat cântăreaţa în vârstă de 55 de ani pentru Radio şi Televiziunea Publică Spaniolă (RTVE) după victoria sa la festivalul de la Benidorm, care desemnează în fiecare an melodia reprezentând Spania la Eurovision.

Versurile şi mesajul transmis de acest cântec au fost denunţate de mai multe organizaţii feministe spaniole, care au solicitat retragerea piesei din concursul Eurovision.

Cântecul "insultă femeile într-un mod machist'', susţine Mişcarea Feministă din Madrid într-un lung comunicat de presă, calificând drept "absurd" faptul că "pretinde că ar şterge ofensa şi că repetă că este vorba de a da mai multă putere femeilor".

Polemica iscată l-a făcut pe premierul socialist Pedro Sanchez să se pronunţe asupra subiectului. "Feminismul nu este doar just ci şi distractiv, este motivul pentru care acest tip de provocare trebuie neapărat să provină din cultură", a comentat el luni pe canalul Sexta.

Ministrul egalităţii, Ana Redondo Garcia, a apărat la rândul său "o melodie amuzantă care sparge stereotipurile".

Organizatorul Eurovisionului, Uniunea Europeană pentru Radio şi Televiziune (UER), a validat înscrierea acestei piese în concurs pentru a reprezenta Spania, precizând că a înţeles că există "mai multe interpretări ale titlului acestui cântec".